Fordonsmekaniker inriktning tunga fordon till Markverkstad Karlsborg
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2026-07-02
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Har du några års erfarenhet som mekaniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den mekaniker med inriktning mot tunga fordon vi söker till Markverkstad Skaraborg med placering i Karlsborg.
AST Markverkstaden
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. Markverkstad Skaraborg är en avdelning inom Markverkstadsenheten (MvE) och tillhör Arméstaben som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
MvE Skaraborg är cirka 120 medarbetare och bedriver verksamhet i Karlsborg och Såtenäs. Denna tjänst är placerad i Karlsborg och du kommer ingå i fordonsdetaljen tillsammans med 30 andra medarbetare som är uppdelade på tunga och lätta fordon.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som mekaniker arbetar du huvudsakligen med felsökning, reparation och underhåll på olika typer av tunga fordon och dess system som används inom Försvarsmakten, t ex lastbilar, patrullfordon, terrängbilar, entreprenadmaskiner och flygbasmateriel, men även olika förkommande arbeten på Försvarsmaktens materiel och system. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering utifrån fastställda underlag.
KRAV Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens motsvarande genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet från verkstadsrelaterat arbete, gärna som mekaniker, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
B-körkort
Allmän datorvanaDina personliga egenskaper
Du har ett systematiskt och noggrant arbetssätt och värderar samarbete med kollegor högt. Som fordonsmekaniker är du strukturerad, kan ta egna initiativ och har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vi söker dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon
Hydraulikkunskap
Erfarenhet av arbete med fordonsdiagnossystem och fordonselektronik
AC behörighet klass 5 eller klass 1
CE-,DE-körkortÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning. Då arbete med härdplaster förekommer vid markverkstaden är det viktigt att du inte är allergisk mot härdplaster.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Thomas Johansson 073-402 31 64
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
546 30 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9988234