Fordonsmedarbetare - Avsyning & Fordonsförflyttning i Malmö
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-10-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi söker nu en Fordonsmedarbetare - Avsyning & Fordonsförflyttning till en av våra kunder i Malmöområdet.
I rollen kommer du främst att arbeta med avsyning av ankommande fordon, där du noggrant inspekterar bilar för att identifiera skador och avvikelser vid ankomst. När avsyningen är genomförd arbetar du även praktiskt på området med att flytta fordon till och från produktion, vilket bidrar till ett effektivt flöde i verksamheten.
Arbetet sker utomhus under varierande väderförhållanden och kräver både noggrannhet, ansvar och förmåga att hantera flera uppgifter under dagen.
Arbetsuppgifter
Visuell inspektion av fordon vid ankomst.
Dokumentation och rapportering av skador och avvikelser.
Flytta bilar inom området - till och från produktion eller andra ytor.
Säkerställa att alla fordon hanteras varsamt och enligt gällande rutiner.
Samarbeta med övriga kollegor inom avsyning, logistik och produktion.
Bidra till ordning och struktur på gårdsområdet.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för bilar och kvalitet. Du är van vid att arbeta självständigt men trivs också i ett team där samarbete och kommunikation är viktigt.
KRAV:
Har B-körkort och god körvana (manuell växellåda).
Har intresse eller erfarenhet av fordon, logistik eller besiktning.
Är strukturerad, observant och har ett öga för detaljer.
Trivs med praktiskt arbete utomhus och kan hantera varierande väderförhållanden.
Har god datorvana och kan dokumentera uppgifter noggrant.
Tidigare erfarenhet av arbete med fordon, avsyning eller liknande uppgifter!
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Altina Shtanaj altina@boxflow.com Jobbnummer
9580034