Fordonslärare till Luspengymnasiet, Storuman
Södra Lapplands Gymnasieförbund / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Storuman Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Storuman
2026-06-03
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Lapplands Gymnasieförbund i Storuman
, Vilhelmina
eller i hela Sverige
Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Undervisningsgrupperna är små
Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning.
Våra kommuner ligger vackert belägna i södra Lappland och består av skog, sjöar och fjäll.
Beskrivning
Luspengymnasiet i Storuman söker lärare i fordonsämnen.
Arbetsuppgifter
Du undervisar elever vid Luspengymnasiet i Storuman. Du arbetar för att alla elever ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt. Du samverkar även med kollegor för att på bästa sätt utveckla verksamheten och stödja elevernas måluppfyllelse.
Kvalifikationer
Meriterande om du har lärarlegitimation som grundskollärare och /eller gymnasielärare. Du är en god och tydlig ledare som strävar efter att anpassa din undervisning efter elevernas behov. Du har god kunskap om skolans styrdokument. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen och lär gärna nytt. Du har lätt för att samarbeta. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Ansök senast: 2026-06-30. Vi tillämpar fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-3293), https://sgy.se/om-oss/lediga-jobb/
Kansliet (visa karta
)
912 81 STORUMAN Arbetsplats
Södra Lapplands Gymnasieförbund Kontakt
Emma Selberg, Sveriges lärare 0940-14000 Jobbnummer
9944038