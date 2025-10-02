Fordonsintresserad och körkort? Vi söker dig till utomhusjobb i Malmö!

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö
2025-10-02


Om tjänsten
Är du noggrann, ansvarstagande och bekväm bakom ratten? Vill du få in en fot i fordonsindustrin och arbeta med både praktiska moment och kvalitetssäkring? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en fordonsförflyttare till vår kund i Malmö. Kunden är en etablerad aktör inom fordonsindustrin och arbetar med logistiska lösningar och anpassningar av fordon för kunder runt om i Skandinavien. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som gillar att röra på dig, jobba utomhus och vara en del av ett effektivt team.
Arbetsuppgifter
Parkering och förflyttning av fordon inom anläggningen
Avsyning av fordon - både utvändigt och invändigt
Dokumentation av eventuella skador på transporterade bilar i kundens system
Följa instruktioner och rutiner för säker hantering av fordon
Bidra till ett välfungerande flöde tillsammans med kollegor och arbetsledning
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:

Är trygg bakom ratten och har god körvana

Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad

Har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor

Trivs med ett fysiskt aktivt arbete, ofta utomhus i olika väder

Publiceringsdatum
2025-10-02

Kvalifikationer
B-körkort för manuell växellåda

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Tillgänglig för heltidsarbete

Meriterande men inte krav

Tidigare erfarenhet av fordonsindustrin, logistik eller liknande

Erfarenhet av arbete utomhus

Vana att dokumentera skador eller arbeta efter rutiner/checklistor

Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/

Arbetsplats
Boxflow

Kontakt
Altina Shtanaj
altina@boxflow.com

Jobbnummer
9537728

