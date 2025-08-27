Fordonsintresserad medarbetare till Ziklo Fleet Services
2025-08-27
Vi är hela Sveriges mobilitetsbank som accelererar omställningen till smartare resor och transporter. Våra innovativa bank- och betaltjänster gör övergången till framtidens mobilitet så snabb och enkel som möjligt. Genom att styra våra erbjudanden i rätt riktning hjälper vi våra kunder att växla över till renare fordon och nya transportsätt.
Vår roll är att göra det möjligt för fler att köra eldrivna bilar och lastbilar, men också att erbjuda fler alternativ som bilpooler, kollektivtrafik och mixad mobilitet för kortare resor.
För att lyckas är vi experter på flera fordonstyper och transportalternativ. Vi samarbetar med flertalet varumärken som på olika sätt kan bidra till en snabbare omställning. Vi gör det under namnet Ziklo, som symboliserar och förtydligar vårt fokus på hållbara mobilitetslösningar. Men även genom starka varumärken som Volvofinans och CarPay, för att i förlängningen kunna bidra så mycket som vi kan till ett mer hållbart samhälle.
Vi behöver förstärka vårt fantastiska team och söker därför en administratör till vår grupp After Sales på Ziklo Fleet Services.
Brinner du för service, administration och bilrelaterade frågor? Tycker du att teamwork är det bästa som finns? Då passar du in hos oss. Vår inställning är att kunden alltid ska vara i fokus och vi tycker att det är viktigt att kundresan är så enkel som möjligt.
Om rollen
Du och dina kollegor ansvarar för servicegrad och kundnöjdhet i supporterande arbete samt att avdelningens processer genomförs inom föreskrivna tidsramar och enligt gällande avtal med kunder, förare samt samarbetspartners.
Gruppen hanterar inkommande kalkylärenden och beställningar från våra kunder samt att bistå dem i leasingrelaterade frågor. Du kommer också administrera beställningar avseende leasing och administration inom tecknade ramavtal. Som administratör i After Sales ingår du i ett team bestående av 12 engagerade och kunniga kollegor inom affärsområdet Fleet på Ziklo Bank.
Några av dina ansvarsområden
• Ge våra företagskunder support i tjänstebilsrelaterade frågor
• Hantera bilbeställningar
• Kalkylera
• Hantera inkommande bilfakturor
• Uppstart av leasingavtal
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom finansbranschen och eller/ bilbranschen.
Som person är du driven, har god planeringsförmåga och är noggrann. Du bör även ha goda administrativa egenskaper och växla snabbt mellan olika arbetsuppgifter.
Du bör minst ha en gymnasieexamen.
Vi erbjuder dig
Vi jobbar ständigt för att utveckla och förbättra livet för våra kunder, partners och anställda. Vi gör det på vår värdegrund GREAT - som står för ledorden glädje, resultat, engagemang, ansvar och tillsammans där vi nu också adderar Innovation som ett viktigt element i vår kulturplattform framåt.
Vi sitter centralt beläget på Ynglingagatan i Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning.
Vi väntar på din respons
Tycker du att det verkar vara en roll för dig? Då är du välkommen att skicka din ansökan senast den 15 september 2025, men gärna tidigare då urval och intervjuer sker löpande.
Vi bryr oss om våra anställda och därför är en hälsosam och drogfri arbetsplats viktigt för oss. Drogtest kan förekomma vid nyanställning då vi värnar om att alla våra anställda har ett gott och drogfritt arbetsliv.
Vi har valt de rekryteringskanaler som vi finner nödvändiga för att marknadsföra våra lediga tjänster och vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
