Fordonsingenjör till EuroMaint i Lund - teknisk expert med bredd och djup
2025-09-26
Har du ett stort tekniskt intresse av tunga fordon och tekniken bakom? Har du erfarenhet av praktisk felsökning på fordon? Vill du kombinera ingenjörsarbete på kontor med praktiskt stöd ute i produktionen? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som fordonsingenjör hos oss på EuroMaint i Lund blir du teknisk specialist för spårvagnsprojektet och de fordon som ingår där. Rollen är extremt bred- du kommer att vara en nyckelperson som arbetar både hands-on med felsökning och teknisk support på golvet, samtidigt som du driver förbättringsarbete och tekniska projekt från kontoret. Det är en roll där det tar tid att lära sig alla arbetsuppgifter - därför söker vi dig som är driven, nyfiken, och genuint intresserad av teknik.
Exempel på arbetsuppgifter:
I rollen kommer du att ha ett nära samarbete med produktion och tekniker för att främja god kvalitet och effektivitet. Du fungerar som teknisk rådgivare i kundmöten och är en viktig mellanhand mellan CAF, kund och interna team. Du arbetar aktivt med att analysera systematiska fel och andra kostnadsdrivande problem, samtidigt som du ger tekniskt stöd till produktionspersonalen vid komplexa felsökningar. Du är även med och testar olika mjukvaror för fordonen, granskar och implementerar hårdvaru- och mjukvarumodifieringar i samråd med underleverantörer, och utvecklar teknisk dokumentation, kontrollistor och instruktioner. Du följer upp fordonens status under kontraktsperioden utifrån både interna och kundrelaterade nyckeltal, och ansvarar för att driva förbättringsaktiviteter kopplade till teknikloggen. Dessutom bidrar du med teknisk input till anbudsgrupper, granskar nya koncept och fordon, och förvaltar grunddata i affärssystemet.

Profil
Du är kommunikativ, analytisk och har lätt för att ta egna initiativ. Du har en elbakgrund med erfarenhet av felsökning och installationer i fordon, och du kan både tänka teoretiskt och agera praktiskt i en miljö som kräver noggrannhet.
Vi ser gärna att du har:
* Högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande och 2-5 års erfarenhet av tunga fordon (järnväg, flyg, fartyg, lastbil)
* Erfarenhet av affärssystem och god systemvana, särskilt Outlook-paketet
* Förmåga att läsa och tolka teknisk dokumentation, elscheman och ritningar.
* Fallenhet för att se lösningar i komplexa problem.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Kunskaper i spanska är meriterande.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Ett generöst friskvårdsbidrag på 4 000 kronor per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning
* Plats: Lund
* Omfattning: Heltid
* Arbetstid: Dagtid
* Form: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi personlighetstest (OPTO) och kognitivt test (CORE). Vi gör även bakgrundskontroll och ID-kontroll på slutkandidater.
Sista ansökningsdag är 26 oktober - men vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som säkerställer att våra kunders fordonsflottor fungerar optimalt. Vi har verkstäder från Luleå till Malmö och är stolta över att ha några av Sveriges främsta specialister inom järnvägsunderhåll. EuroMaint har cirka 1000 medarbetare och ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Euromaint Rail AB (org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
EuroMaint Rail AB
MARCUS HJELM (+46) 70 1888685
