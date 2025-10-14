Fordonsingenjör med inriktning elkraft till SJ
SJ AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJ AB i Stockholm
, Solna
, Upplands-Bro
, Södertälje
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva framtidens tågresande? SJ gör nu sina största investeringar någonsin i fordonsflottan. Som Fordonsingenjör i Team Zeta får du en nyckelroll i utvecklingen av våra nya regionaltåg - med särskilt fokus på drivsystem och elkraftlösningar.
Din kommande roll Vi gör nu våra största investeringar någonsin på våra fordonsflottor för att fler ska kunna välja tåget för ett hållbart resande. Vi erbjuder nu en möjlighet att vara en del av detta otroligt spännande arbete där du kommer som fordonsingenjör ha en nyckelroll. Som en del av dessa investeringar genomför vi ett omfattande arbete att ta fram SJs nya regionaltåg Zeta.
I rollen som Fordonsingenjör i Team Zeta får du en viktig roll i arbetet med SJs nya regionaltåg. Du kommer att vara en del av ett härligt team och tillsammans med dina kollegor genomföra det omfattande, utmanande och spännande projektet hela vägen till lansering och därefter förvaltning.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
Granska internationella leverantörens uppfyllanden av kravställningar inom el/elkraft
Granska funktioner samt beräkningar mot gällande krav
Följa upp SJs krav mot leverantören, vilket innebär ett proaktivt arbete med leverantören i alla verifierings- och valideringsaktiviteter av elkraftinstallationer/drivsystem på fordonet (propulsion)
Genomföra tekniska utredningar inför interna beslut
Tätt samarbete med underhållsleverantören i förvaltningsfasen
Utreda/analysera felutfall
Team Zeta ingår i Division Fordon som ansvarar för fordonsflottans livscykel och säkerställer att hela, rena och säkra tåg levereras i rätt tid. Division fordon har ca 900 medarbetare med blandade kompetenser, till exempel tekniska specialister, fordonsingenjörer, komfortoperatörer, säkerhetskoordinatorer, fordonsoperatörer och produktionsutvecklare.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker självgående medarbetare som gillar problemlösning och vill lära sig om både beprövade och nya tekniska lösningar. Som person är du van att arbeta i team, bra på att samarbeta och har god kommunikativ förmåga, är driftig och tar gärna eget ansvar. Du är socialt kompetent och van att knyta samt vårda kontakter, gärna i internationella miljöer. Komplexa frågeställningar är inget du ryggar för och du förstår helheten såväl som detaljer. Du är prestigelös, nyfiken och generös i relation till dina kollegor och bidrar till stark förbättringskultur. Starkt intresse för teknisk utveckling och av att bygga framtidens klimatsmarta resande på järnväg.
Teknisk generalistkompetens och hög kompetens inom området elkraft.
Civilingenjör eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet inom elektriska system, drivsystem/propulsion och elkraftsberäkningar.
Meriterande med erfarenhet inom järnvägsbranschen.
God svenska och engelska i både tal och skrift.
God IT-kunskap (MS Office-miljö).
Ansökan och information Vi gör urval löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 9 november. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår Maria Rosenblad, Maria.Rosenblad@sj.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
maria.rosenblad@sj.se maria.rosenblad@sj.se Jobbnummer
9556881