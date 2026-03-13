Fordonsförare, timanställning till Transport och fordon, Stora Bernstorp
Region Skåne, Regionservice / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Regionservice i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Transport och Fordon är ett område inom Regionservice vars uppdrag är att utföra externa transporter av gods, tvätt, post med mera. Enheten ansvarar för godstransporter till Region Skånes sjukhus, vårdenheter och patienter runt om i Skåne.
Åkeriet är fördelat på fyra enheter och består av cirka 80 medarbetare. Vi är en enhet som präglas av god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Åkeriet ligger på Stora Bernstorp i Arlöv. Utöver budbilar och lastbilar har vi även specialfordon som exempel mobil blodgivarenhet. Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna nya timanställda kollegor som vill bidra till Region Skåne. Vi kan erbjuda dig ett arbete som genomsyras av Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt där du dagligen ger service till kollegor, kunder och patienter!
I rollen som fordonsförare representerar du Region Skåne och levererar gods bland annat till och från olika vårdinrättningar. Du har många olika kontaktytor och samarbeten med bland annat godsmottagningar på sjukhus och vårdcentraler samt leverantörer av gods, tvätt och hjälpmedel. Du har även nära kontakt med kunder, både i form av vårdinrättningar och patienter. Godsen som transporteras är bland annat blod, prover, läkemedel och radioaktivt gods.
Du utgår från åkeriet på Stora Bernstorp i Arlöv och därifrån kör du i hela Skåne. I rollen ingår det även ansvar för fordonsvård och översyn av den bil du kör.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till vardag dagtid, men kvälls- och helgpass kan förekomma. Vi har kollektivavtal med Kommunal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd och avslutad gymnasieutbildning och giltigt körkort med B-behörighet. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Därtill har du som söker erfarenhet av transportbranschen och god erfarenhet och kunskap av att arbeta i olika digitala system. Vidare ser vi gärna att du har god lokalkännedom i Skåne.
Vi välkomnar dig som har en positiv inställning och bidrar till en vardag där vi levererar service av högsta kvalitet och efterlever Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt! Då rollen innebär många kontaktytor är det av stor vikt har du en god samarbetsförmåga och är kommunikativ och tydlig mot såväl kollegor och patienter som kunder.
Du trivs i en roll som ställer höga krav på eget ansvar och du är självgående och strukturerad. Vidare har du har förmågan att behålla lugnet, även i situationer med högre arbetstempo och organiserar och prioriterar de dagliga arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Därtill är du flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade omständigheter och har en god förmåga att kreativt lösa uppkomna problem. Du drivs av förändring och utveckling och tycker om att ta dig an nya arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312441". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Regionservice Kontakt
Sofie Ahlgren Olsson, Rekryterare (vid frågor om sofie.e.olsson@skane.se Jobbnummer
9796240