Fordonsförare till trafik och parkavdelningen
2025-08-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att köra en av våra anläggningsbilar, vara med på beredskap gällande snö- och halkbekämpning samt utföra andra arbeten inom drift och underhållsenheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig fordonsförarutbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma tillräcklig.
Giltigt körkort med behörigheterna B och CE samt Yrkeskompetensbevis är två krav.
Om du har något av följande kompetenser är det meriterande:
- "Arbete på väg".
- Erfarenhet av att köra anläggningsmaskiner.
- Erfarenhet från snö- och halkbekämpning.
Som person är du kvalitetsmedveten, vill hjälpa till inom andra yrkesområden och tar gärna egna initiativ i arbetet. Du ska ha intresse och engagemang för den verksamhet vi bedriver. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
