Fordonselektriker till Tingsryds Montage i Konga
2026-03-11
Tingsryds Montage söker nu en fordonselektriker som vill arbeta med teknisk montering och elinstallationer i tunga fordon.
Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
I rollen som fordonselektriker ansvarar du för elektriska installationer och systemintegrationer i fordon. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet för att säkerställa att alla komponenter fungerar enligt gällande krav och specifikationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Installation och dragning av kablage i fordon och maskiner.
Montering av elektrisk extrautrustning och belysning.
Felsökning och diagnostik av elektriska system.
Läsa och tolka kopplingsscheman och tekniska ritningar.
Kvalitetssäkring av utförda installationer.
Samarbete med kollegor för att optimera arbetsflödet i produktionen.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en teknisk utbildning, gärna med inriktning mot fordon eller el, samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har en god förståelse för hur elektriska system är uppbyggda och känner dig trygg i att arbeta med både svagström och tunga komponenter.
Kvalifikationer för tjänsten:
Dokumenterad erfarenhet av elarbete på fordon eller maskiner.
Förmåga att läsa och arbeta efter teknisk dokumentation.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av svetsning.
Som person är du lösningsorienterad och tar stort ansvar för ditt eget arbete.
Eftersom arbetsmiljön präglas av samarbete värdesätter vi att du är kommunikativ och har en positiv inställning till att stötta dina kollegor vid behov.
Du är metodisk i ditt arbetssätt och mån om att leverera resultat med hög finish.
OM TJÄNSTEN
Tingsryds Montage är ett företag som specialiserar sig på montagetjänster och kundanpassade lösningar. Här blir du en del av ett team som värdesätter yrkesstolthet och långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare.
Verksamheten genomsyras av en vilja att ständigt utvecklas och erbjuda lösningar i teknisk framkant.
Tjänsten erbjuder en gedigen introduktion och möjlighet att arbeta med modern teknik i ändamålsenliga lokaler. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget och ta sig an mer avancerade arbetsuppgifter över tid.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marcus Royson på marcus.royson@eterni.se
eller 0709-354044.
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, skicka därför gärna in ditt CV och ett personligt brev så snart som möjligt för att påbörja en dialog om tjänsten.
ÖVRIG INFORMATION
Placering: Konga
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
362 00 TINGSRYD Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9790523