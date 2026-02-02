Fordonselektriker till Exclusive Cars Sollentuna
2026-02-02
Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA-bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it - drive it!" erbjuder vi bilar med attityd och körglädje som du inte hittar hos de vanliga bilhandlarna.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och våra verkstäder är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F-150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team där kundservice i världsklass, samarbete och personlig utveckling står i fokus - och där du får vara med och forma nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa.Om tjänsten
Brinner du för fordonselektronik och vill arbeta med unika projekt i premiumsegmentet? Som fordonselektriker hos Exclusive Cars får du en nyckelroll i att säkerställa att våra importerade USA-bilar anpassas till svensk och europeisk standard - både för registrering och kundspecifika önskemål.
Du är vår specialist inom elektriska system och arbetar med avancerad felsökning, konverteringar och speciallösningar i en miljö där kvalitet, säkerhet och precision alltid står i centrum.
Tjänsten är placerad i Sollentuna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utföra homologeringsanpassningar för svensk/europeisk registrering, t.ex. belysning, blinkers, signaler och andra EU-krav.
Installera och konfigurera kundanpassad extrautrustning såsom LED-ramper, backkameror, larm, laddlösningar och komfortfunktioner.
Felsöka och reparera moderna elsystem, inklusive diagnos av CAN-buss, felkoder, mjukvarufel, styrdon och programmeringar.
Dokumentera utförda arbeten samt ha teknisk dialog med kollegor och servicerådgivare.
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med hög standard och professionell utrustning.
Möjlighet att arbeta med exklusiva USA-bilar i en marknadsledande verksamhet.
Ett kompetent och engagerat team där samarbete är en självklarhet.
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska växa i din roll.
En arbetsplats där kvalitet, kundfokus och din insats verkligen uppskattas.
Unika konverterings- och kundanpassningsprojekt du inte möter på en vanlig verkstad.
Vi söker dig som har
Relevant utbildning som fordonselektriker eller motsvarande erfarenhet.
Gedigen vana av avancerade elarbeten, konverteringar och felsökning på moderna fordon.
God förståelse för CAN-bussystem, diagnosverktyg och styrdon/programmering.
Förmåga att läsa elscheman och arbeta metodiskt med dokumentation.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar för hela kedjan - från analys till färdig lösning. Du trivs i ett högt tempo, samarbetar lätt med andra och drivs av att leverera arbete med hög kvalitet och precision. För dig är det självklart att hålla ordning, tänka säkerhet och alltid lämna ifrån dig ett resultat du är stolt över.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9718853