Fordonsansvarig till ledande företag inom logistik
Bravura Sverige AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Detta är ett konsultuppdrag som varar 5-7 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund.Om företaget
Företaget är ledande inom logistik. Du kommer får närmare information om rollen och kundföretaget vid en första dialog. Dina arbetsuppgifter
I rollen som fleet manager ansvarar du för att stödja företaget i arbetet med att förbättra och effektivisera processer för ersättningar och beställningar kopplade till tjänstebilar. Uppdraget har ett tydligt fokus på processförbättring och effektivisering.
Målet med uppdraget är att säkerställa en välfungerande och kvalitetssäkrad hantering av tjänstebilar i enlighet med gällande rutiner, under hela uppdragsperioden. Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i verksamheten, leverera enligt uppsatta mål från start och är van att arbeta strukturerat med KPI:er och uppföljning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Tidigare erfarenhet inom fleet management eller liknande roll
Erfarenhet från inköpsnära roller, gärna inom teknik eller transport
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av budgetarbete
God förståelse för upphandling, avtal och leverantörsstyrning
Erfarenhet av utveckling av effektiva processer
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med förmåga att inspirera och motivera andra. Du är en stark kommunikatör som uttrycker dig tydligt i både i tal och skrift, och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är van att driva och leda förändringsarbete i och trivs med att ta ansvar, samt har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Övrig information
Start: 19 januari Plats: Solna Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Info info@bravura.se Jobbnummer
9652447