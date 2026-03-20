Fordonsadministratör till Transportavdelningen, transportområde Norra
Kriminalvården, Transportavdelningen (TA) / Administratörsjobb / Härnösand Visa alla administratörsjobb i Härnösand
2026-03-20
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Transportavdelningen (TA) i Härnösand
, Umeå
, Gävle
, Falun
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Transportavdelningen ansvarar inom Kriminalvården även för övergripande fordonsfrågor, normering av fordon samt för hela myndighetens fordonsbestånd.
Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Som anställd inom Kriminalvården finns, utöver statliga förmåner, en stor möjlighet till vidareutveckling.
Transportområdet är organisatoriskt placerad under transportregion Norra och omfattar transportkontor i Falun, Gävle, Härnösand, Umeå samt Luleå.
Vi söker nu en Fordonsadministratör med placering i Härnösand!
Arbetsuppgifterna i rollen som fordonsadministratör vid transportområden omfattar olika delar av processen för hantering, förvaltning och uppföljning av Kriminalvårdens fordon inom sektionen. Arbetet bygger i hög grad på samarbete med kollegor, chefer och lokala fordonsansvariga såväl inom som utom den egna sektionen, samt externa kontakter med leverantörer av fordon, service och annat som berör fordon.
Du utgör ett stöd för Kriminalvårdens centrala fordonsgrupp i arbetet med styrning och informationsspridning inom fordonsområdet men arbetar även självständigt med förvaltande och administrativa uppgifter, bland annat uppföljning av fakturor, garantiåtgärder och ut- och omplacering.
Då området spänner över en stor geografisk yta är resor i tjänsten förekommande.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar bra med andra människor och kan relatera dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en person som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har också intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet av fordonsförvaltning i en stor organisation, där erfarenhet i närtid ses som särskilt meriterande
* Mycket god administrativ förmåga
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Bred erfarenhet från offentlig förvaltning
* Erfarenhet av utvecklingsarbete
* Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning samt upphandling och hantering av avtal
* Kunskap om fordon och fordonsbranschen
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312900".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Transportavdelningen (TA)
Transportchef
Erik Sundell Erik.Sundell@kriminalvarden.se 072-8626436
9808744