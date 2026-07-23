Fordon-verkstadsmekaniker/ reparatör till Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Askersund Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Askersund
2026-07-23
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Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som fordons-verkstadsmekaniker/ reparatör kommer du arbeta med varierade arbetsuppgifter såsom service och underhåll av fordon av många olika kategorier (traktorer, hjullastare, bilar, gräsklippare m.m.), fordonsredskap, motordrivna handredskap, däckbyten, lätta plåt- och lackskador, förbesiktningar av fordon. Utföra svetsarbeten med tråd- pinn- och gassvets. Du ska ha goda kunskaper i verkstads- och fordonsmekanik. Planering och beställning av service, besiktningar och reservdelar till olika fordon. Vintertid ingår du i ett beredskapslag för snö- och halkbekämpning.Kvalifikationer
Vi söker Dig som har erfarenhet av liknande arbete och har en så allsidig kunskap som möjligt av de olika arbetsuppgifterna.
Som person är du social, positiv och snabbt ställa om när akuta ärenden uppstår. Arbetet ställer stort krav på eget driv, kunna arbeta självständigt, serviceinriktat och hålla en hög kvalitet på de jobb som du utför.Utbildningsbakgrund
• Godkänd och genomförd gymnasieutbildning.
Meriterande
• E-körkort
• Utbildning i heta arbeten
• Arbete på väg
• Motorsågsbehörighet
• Körvana av traktor, redskapsbärare och hjullastare
• Genomförd hjulastarutbildning
• Grundläggande datorkunskaper
• Arbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av diagnostik, felsökning av modernare fordon
• Erfarenhet av däckservice
Tidigare erfarenhet, dina personliga egenskaper och lämplighet värderas högt.
Körkort B är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-08-16 .
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds Kommun
(org.nr 212000-1983)
Stöökagatan 8 (visa karta
)
696 82 ASKERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Kontakt
Teknisk chef
Malin Rosén malin.rosen@askersund.se +4658381044 Jobbnummer
10009811