Force Aerospace Testing söker tekniker inom oförstörande provning ( NDT)
The We Select Company AB / Flygteknikerjobb / Malmö Visa alla flygteknikerjobb i Malmö
2025-08-28
Tjänstebeskrivning:
Vi söker tekniker inom oförstörande provning (NDT) till Köpenhamn.
Vi befinner oss just nu i en snabbtillväxtfas.
Ditt arbete är fritt och rörligt, med resor och möten med alla slags kunder och leverantörer. Det innebär ett stort eget ansvar och ständig personlig utveckling. Du arbetar i en bransch som verkar för säkerhet, trygghet och kvalitet.
Dina arbetsuppgifter innefattar oförstörande provning (NDT) av olika flygplanstyper, helikoptrar och komponenter med provningsmetoderna röntgenradiografering, magnetpulver, penetrant, ultraljud och virvelström.
Vi söker dig som har behörighet i någon eller några av ovan nämnda provningsmetoder.
Arbetet innebär mycket resor då uppdragen i första hand utförs hos våra kunder på flygplatserna i Norden men även resor i övriga delar av världen kan förekomma.
Kvalifikationskrav:
• Utbildad flygmekaniker / tekniker eller motsvarande är meriterande
• Praktisk erfarenhet från flygtekniskt arbete meriterande
• Certifikat enlig EN4179
• Har goda språkkunskaper i Engelska och svenska. Vi förutsätter att du är kommunikativ och behärskar engelska väl i tal och skrift.
• Har gott tekniskt handlag och stort intresse för teknik
• Har goda datakunskaper
• Körkort B är ett krav.
• Som person är du flexibel med god samarbetsförmåga. Du ska ha lätt för att arbeta både självständigt och i grupp.
• Urvalsfaktor "personlig lämplighet" kommer att värderas högt vid tillsättningen då vilägger stor vikt vid personliga egenskaper.
• Viktigt att du är positivt inställd till arbete utanför hemorten.
Mer om anställningen:
Tjänsten är på heltid och tillsvidare anställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Rekryteringen sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.
Vid frågor, vänligen kontakta Johan Söderqvist, kontaktuppgifter nedan.Publiceringsdatum2025-08-28Kontaktperson för detta jobb
Johan Söderqvist johan.soderqvist@dekra.com
0767669640 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Flintrännegatan 21 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Dekra Malmö Jobbnummer
9481504