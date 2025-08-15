Förberedare till tryckmaskin - 2-skift hos Ettiketto i Arlöv
2025-08-15
Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs i en produktionsmiljö? Ettiketto i Arlöv söker nu en förberedare inom flexotryck som får en nyckelroll i tryckprocessen.
Om tjänstenSom förberedare kommer du att arbeta nära tryckoperatörerna och se till att allt är redo för en smidig och effektiv produktion. Ditt arbete är avgörande för att tryckprocessen ska fungera utan avbrott. Rollen är flexibel och varierande - vissa dagar fokuserar du helt på förberedelser, andra stöttar du i produktionen vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Förbereda maskiner, material och tryckplåtar inför tryckstart
• Kontrollera tryckfiler och färgblandningar för korrekthet
• Utföra kvalitetskontroller av tryckplåtar
• Samarbeta tätt med tryckoperatörer för att undvika driftstopp
• Bidra till att arbetsplatsen är organiserad och säker
Arbetet är på heltid i 2-skift (förmiddag och kväll) enligt schema.
Vem är du?Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara:
• Serviceminded, initiativtagande och alltid beredd att göra det lilla extra
• Noggrann med öga för detaljer och bra färgseende
• Strukturerad, ansvarsfull och flexibel
• En lagspelare som trivs med att samarbeta, men också kan arbeta självständigt
Krav:
• Teknisk förståelse och intresse för produktionsprocesser och maskiner
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Förmåga att planera och prioritera arbetet självständigt
• Möjlighet att arbeta 2-skift (förmiddag och kväll)
• B-körkort och tillgång till bil
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från tryckeri eller grafisk produktion
• Kunskap inom ABG, SRI och flexotryck
• Utbildning inom processteknik, grafisk produktion eller motsvarande
• Erfarenhet som CNC-operatör, maskinställare eller liknande
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9460288