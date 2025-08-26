Förbättring av precision på för- och bakändesklipp i flygande saxar
2025-08-26
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." - Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
Det säger klipp - och så var stålet redo för nästa steg. Men vad händer när klippet inte riktigt sitter där det ska? I Hällefors valsverk handlar varje sekund och centimeter om att maximera utbytet - och nu söker vi dig som vill vara med och skruva på detaljerna.
Hos Ovako får du kliva rakt in i produktionens verklighet, där värmen, kraften och tempot är påtagligt. Du blir en del av ett sammanhang där teknik möter tradition, och där förbättring aldrig är ett färdigt kapitel.
Exjobb för dig som vill öka träffsäkerheten
När vi tillverkar rundstång i vårt valsverk i Hällefors behöver varje ämne förberedas för att klara processen. Det innebär att vi klipper av de kalla ändarna - men här finns fortfarande utrymme för förbättring. I det här examensarbetet får du undersöka precisionen i våra flygande saxar, kartlägga variationer i klippens längd och identifiera orsakerna bakom.
Du kommer att analysera dagens process, utvärdera mätmetoder och föreslå åtgärder för att öka noggrannheten. Det kan handla om intrimning, nya rutiner eller tekniska förbättringar - det viktiga är att dina insatser leder till ännu bättre kontroll, högre effektivitet och ett ännu starkare slutresultat.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får chansen att bidra till något konkret - på riktigt. Det här är inte ett övningsprojekt, det är en pusselbit i vårt utvecklingsarbete. Och du får göra det i en miljö där teknik, material och människor möts - varje dag.
Vi gillar att dela kunskap, att utmana invanda mönster och att testa nya idéer. Här finns både det tunga stålet och de snabba besluten. Och du gör det i en miljö där människor vill dela med sig, idéer får ta plats och framtiden formas tillsammans. En svårslagen kombo, enligt oss!
Är det här du?
För att trivas i det här examensarbetet tror vi att du är nyfiken, noggrann och gillar att grotta ner dig i detaljer. Du vill förstå varför något inte fungerar fullt ut - och ännu hellre: hur det kan bli bättre. Kanske känner du igen dig i några av punkterna nedan:
- Du studerar till ingenjör, gärna inom maskinteknik, produktionsteknik eller motsvarande.
- Du är intresserad av processanalys, produktionseffektivitet och teknik i praktiken.
- Du är analytisk, gillar att mäta, jämföra och förbättra.
- Du är självgående men gillar också att samarbeta med olika funktioner.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Hällefors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande och du kommer under processen få chans att träffa eventuella handledare, relevanta chefer och intressenter. Processen kommer inkludera förmågetest, intervjuer och referenser.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
