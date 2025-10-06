Förbandsekonom till Bergslagens artilleriregemente, A 9
Försvarsmakten / Ekonomiassistentjobb / Kristinehamn Visa alla ekonomiassistentjobb i Kristinehamn
2025-10-06
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Kristinehamn
, Karlskoga
, Karlstad
, Hällefors
, Nora
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vill du vara med och stärka upp artilleriförmågan i södra Sverige?
Regeringen har beslutat om att öka försvarsförmågan genom att återetablera flera regementen där Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn är ett av dem.
Vi söker nu en förbandsekonom som vill vara med att utveckla regementets ekonomifunktion tillsammans med regementets ekonomichef.
Du kommer samarbeta nära chefer och stab för att säkerställa finansiell styrning i en komplex och föränderlig miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som förbandsekonom på Bergslagens artilleriregemente kommer du arbeta operativt med ekonomistyrning där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av prognostisering, budgetering, analyser, uppföljning och återrapportering. En stor det av tjänsten handlar även om att vara ett stöd till verksamheten i ekonomiska frågor.
Du kommer också arbeta med att:
• Handlägga och följa upp beställningar och fakturor.
• Upprätta bokföringsordrar.
• Personalekonomi.
• Framtagning av rutinbeskrivningar, utbildningsmaterial samt genomföra interna utbildningar för ökad ekonomisk kunskap hos chefer och anställda.
• Självständigt kunna driva egna projekt.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid.
• Du får träningskläder samt bidrag till träningsskor.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid.
• 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB.
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomi eller annan utbildning ex. YH-utbildning inom ekonomi som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Aktuell och relevant erfarenhet inom bokföring, budget, prognos och analysarbete.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Goda kunskaper i Excel och MS Office.
• B-körkort. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har god analytisk förmåga.
För att du ska passa in och trivas på denna befattning ser vi att du är en kommunikativ och omdömesgill person som ser vad som behöver göras, är självgående och har lätt för att samarbeta. Som person är du positiv, lösningsorienterad, prestigelös och inte rädd för att ta tag i nya utmaningar. Du fungerar väl i grupp och är bra på att bygga förtroendefulla relationer men kan och trivs även med att arbeta självständigt inom eget ansvarsområde.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av systemet PRIO/SAP.
• Erfarenhet av Business Objects.
• Erfarenhet av ekonomiarbete inom Försvarsmakten eller annan myndighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningen är en civil tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd inom Försvarsmakten.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsorten är Kristinehamn.
Arbetet innebär en del inrikes tjänsteresor och ibland övernattning.
Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av Emelie Fridh Sundquist, ekonomichef A 9, tel 076-850 05 17
Upplysningar om rekryteringsprocessen kan lämnas av Ulrika Åslund, HR-specialist A 9, tel 070-592 40 02
Fackliga företrädare
OFR/O: Niclas Sköld
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
Samtliga nås via växeln på tfn 010-82 510 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-28.
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Läs mer om Bergslagens artilleriregemente på www.forsvarsmakten.se/a9
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9543379