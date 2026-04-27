Förarprövare inom Fordons- och Transportgymnasiet
2026-04-27
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Yrkeserfarenhet inom fordon och transportbranschen
B, C- och CE-körkort
Yrkeserfarenhet som lärare i gymnasiet - yrkesämnen transport
Goda rekommendationer
Meriterande
Yrkeserfarenhet som förarprövare på Fordon och transportprogrammet UtbildningsbakgrundKvalifikationer
Legitimerad/behörig lärare - yrkesämnen transport Behörighet som förarprövare Körkortskrav
B
C
CE
Om jobbet
Vill du vara med och utbilda nästa generation inom fordons- och transportbranschen?
Transportarbetslaget på Älvdalens Utbildningscentrum är ett arbetslag med god gemenskap, glada stöttande kollegor och ett tryggt klimat. Här finns en kreativ miljö med bra grogrund för att prova nya idéer som utvecklar undervisningen och stärker elevernas kunskaper. På hela skolan råder ett gott klimat för samarbete mellan yrkeslärare, lärare i gymnasiegemensamma ämnen och ledning. Vi är en välutrustad skola med goda förutsättningar för att utbilda inom fordon och transport med egen övningsplan, teoriklassrum vägg i vägg med verkstaden, simulatorer, en rejäl fordonspark, tillgång till halkbana och utbildningsupplägg med små elevgrupper. Vi som väntar på att få välkomna ytterligare en medarbetare är ett entusiastiskt gäng lärare med olika bakgrund.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad/behörig lärare i gymnasieskolans fordons- och transportämnen och förarprövare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för vår skola.
Nedanstående punkter stämmer in på dig:
• Du brinner för att jobba med ungdomar
• Du har en bred yrkeserfarenhet inom fordon och transport och är skicklig inom ditt yrke
• Du vill jobba både med teoriundervisning inne i klassrum och med praktisk undervisning utomhus och på väg
• Du tycker att det är spännande med pedagogik och att skapa undervisning som alla elever kan tillgodogöra sig
• Du kan skapa struktur och ordning och att arbeta mot uppsatta mål är naturligt för dig
• Du kan skapa tillitsfulla relationer
• Du kan arbeta både självständigt och i grupp
• Du är lösningsfokuserad och bra på att kommunicera
• Du har en god digital kompetens
I tjänsten ingår att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla både teoretisk och praktisk undervisning. Till arbetsuppgifterna hör även mentorskap med bl.a. utvecklingssamtal, kontakt med vårdnadshavare och samarbete med elevhälsan vid behov. Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med andra lärare. Du får stöd av kollegor och ledning i din roll som lärare och mentor.
Vi har ett nära samarbete med branschen och som medarbetare blir du en viktig del i att skapa och underhålla goda branschkontakter.
Känner du igen dig i beskrivningen hoppas vi att du söker till oss.
Hos oss möter du trevliga kollegor och elever samt en arbetsgivare som satsar på friskvård och kompetensutveckling. Vi är en välutrustad skola, med hög personaltäthet som även driver egen spetsutveckling. Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är ett friskolebolag som ägs av Region Dalarna, Älvdalens Kommun och branschföretag inom våra utbildningsområden. Verksamheten omfattar gymnasium inom skog, transport, anläggningsmaskiner och naturturism. Älvdalens Utbildningscentrum är beläget i närheten av Dalafjällen och Vasaloppsarenan och i trakten finns mycket goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske.
Provanställning tillämpas.
Sista ansökningsdag är den 24/5 2026, men skicka din ansökan på registrator@alvdalen.com
så snart som möjligt då rekryteringsprocessen pågår löpande.
Om du erbjuds anställning hos oss är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde 260804 eller enligt överenskommelse
Varmt välkommen med en ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: registrator@alvdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange referens: ÄUC 7/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Utbildningscentrum AB
(org.nr 556775-9120), https://www.alvdalen.com/
796 22 ÄLVDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvdalens Utbildningscentrum AB Kontakt
Rektor
Fia Staffan 0251-597015
