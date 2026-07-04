Förare till Stockholms glassigaste vår/sommarsäsong 2026 sökes!
Nice Company Sweden AB / Fordonsförarjobb / Värmdö Visa alla fordonsförarjobb i Värmdö
2026-07-04
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Som chaufför är din huvudsakliga uppgift att sköta leveransen till våra kunder. Arbetsdagen startar på vårt lager på Ingarö där du hämtar ut bilen som du ska köra under dagen samt lastar bilen. Dagarna kan se olika ut och du byter hela tiden miljö. Du kommer köra både inne i city och mindre tätbebyggda områden samt landsväg. Du kommer ha en ruttlista att följa under dagen som visar vart och när du ska leverera.
Du behöver känna dig trygg som förare och ha ett stort säkerhetstänk. Vikten att hålla tider vara ansvarstagande, självgående, stresstålig, flexibel och serviceminded.
Vi söker både personal dagtid från 07:00 till 15:00.
För rollen krävs:
Inneha B-körkort (minst 6 månader)
Körvana av större fordon.
Bekväm i kundbemötanden
God fysik då det innebär en del lyft.
Omfattning:
Deltid 15h-30h i veckan
Tillträde:
Vi rekryterar fortlöpande.Publiceringsdatum2026-07-04Ersättning
Fast timlön enligt kollektivavtal (lager och E handel)Kontaktuppgifter för detta jobb
Nice Company Sweden AB
Albert Elvingsson
0733-409441albert@nicecompany.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: albert@nicecompany.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nice Company Sweden AB
(org.nr 556989-8439), https://nicecompany.se
Säby Gård Ingarö (visa karta
)
134 65 INGARÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Albert Elvingsson albert@nicecompany.se 0733409441 Jobbnummer
9992560