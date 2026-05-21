Förare av tungbärgare till vägassistansuppdrag i Skåne
2026-05-21
Vill du arbeta i en viktig samhällsfunktion där säkerhet, problemlösning och framkomlighet står i fokus?
Assistansbolaget söker nu bärgare av tungflakbärgare till vägassistansuppdrag i Skåne, utfört primärt på uppdrag av Trafikverket. Verksamheten kommer att bedrivas längs de större motorlederna i sydvästra Skåne med uppdraget att snabbt och säkert hjälpa trafikanter samt bidra till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Det här är en tjänst för dig som trivs med ansvar, varierande arbetsdagar och att arbeta i miljöer där din kompetens och ditt omdöme gör verklig skillnad, varje dag.
Tjänsterna utgår från Malmö till Helsingborg med planerad driftstart den 1 september 2026.Publiceringsdatum2026-05-21Om tjänsten
Som bärgare arbetar du operativt ute på vägnätet och ansvarar för bärgning, assistans och hantering av fordon vid haverier, olyckor och andra trafikrelaterade händelser av både lätta och tunga fordon. Du är en viktig del i arbetet med att skapa säkrare och mer framkomliga vägar och arbetar ofta i nära anslutning till pågående trafik där säkerhet och professionalism är avgörande.
Arbetet innebär stort eget ansvar och kräver att du kan fatta lugna och korrekta beslut även under tidspress. Rollen passar dig som är lösningsorienterad, tekniskt kunnig och trivs med ett självständigt arbete där ingen dag är den andra lik.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Bärgning och transport av lätta och tunga fordon
• Assistans vid haverier, olyckor och trafikincidenter
• Vinschning, säkring och hantering av skadade eller stillastående fordon
• Samarbete med polis, räddningstjänst och Trafikverket
• Trafiksäkring och arbete i utsatta trafikmiljöer
• Dokumentation och rapportering av utförda uppdrag
• Daglig kontroll, tillsyn och vård av fordon och utrustning
• Service och stöd till trafikanter på plats
Vi söker dig som
• Har C- eller CE-körkort
• Har giltigt YKB
• Har erfarenhet av tung trafik eller bärgningsarbete
• Är trygg i att arbeta i trafikmiljö och nära pågående trafik
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har grundläggande datorvana
• Är ansvarstagande, lösningsorienterad och stresstålig
• Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
• Är noggrann och mån om att hålla fordon och utrustning i gott skick
• Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Det är meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet av tungbärgning
• CE-behörighet
• APV-utbildning
• ADR-utbildning
• Utbildning inom HLR och första hjälpen
• Erfarenhet av arbete på väg eller inom räddnings-/transportsektorn
Vi erbjuder
• Ett samhällsviktigt och varierande arbete
• Trygga anställningsvillkor
• Fast lön och kollektivavtal
• Kompetenta kollegor och god laganda
• Moderna och välskötta fordon
• Gedigen introduktion och utbildning
• Möjlighet att vara med från starten i ett viktigt uppdrag i SkåneSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag.
9921330