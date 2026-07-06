Förändringsledare/Kommunikationsansvarig till stort bolag i Malmö
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-07-06
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Har du erfarenhet av förändringsledning och kommunikation i större transformationsprojekt? Nu söker vi en förändringsledare som vill driva kommunikation och förändringsarbete i samband med en omfattande systemimplementering.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vår kund genomför en omfattande verksamhetsförändring där ett nytt koncerngemensamt system och nya arbetssätt implementeras i den svenska organisationen. Den svenska verksamheten är först ut i implementeringen, vilket innebär att erfarenheter från projektet kommer att ligga till grund för framtida utrullningar inom den internationella organisationen.
Som förändringsledare och kommunikationsansvarig får du en central roll i att säkerställa att verksamheten är förberedd inför förändringen. Du ansvarar för att planera och genomföra förändrings- och kommunikationsinsatser, stötta organisationen genom hela förändringsresan och skapa engagemang hos berörda målgrupper. Rollen innebär nära samarbete med projektledning, verksamhetsexperter och internationella intressenter.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett strategiskt förändrings- och implementationsprojekt
Möjlighet att påverka hur förändringsledning och kommunikation bedrivs i en internationell organisation
Ett nära samarbete med tvärfunktionella team och många olika intressenter
Ett uppdrag där du bidrar till ett långsiktigt och hållbart förändringsarbeteDina arbetsuppgifter
Leda och koordinera förändringsarbetet kopplat till nya system och arbetssätt
Identifiera och engagera berörda målgrupper samt säkerställa organisationens förändringsberedskap
Planera och genomföra kommunikationsinsatser för olika målgrupper
Utveckla och använda relevanta kommunikationskanaler, exempelvis intranät, nyhetsbrev och informationsmöten
Ta fram och distribuera informations- och kommunikationsmaterial
Hantera och samordna dialogen med projektets intressenter
Bidra till etablering av användargrupper och stödja aktiviteter kopplade till utbildning och förändringsarbete
Samarbeta nära projektledning, verksamhetsexperter och andra projektfunktioner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av förändringsledning och kommunikation i större transformations- eller systemimplementeringsprojekt
Har god förståelse för samspelet mellan verksamhetsprocesser och IT-system
Har erfarenhet av stakeholder management och projektarbete
Är en skicklig kommunikatör med mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Har erfarenhet av att anpassa kommunikation till olika målgrupper och använda flera kommunikationskanaler
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av internationella projekt eller koncernövergripande förändringsinitiativ
Erfarenhet av systemimplementeringar där förändrade arbetssätt varit en central del
För att lyckas och trivas i rollen är du...
en strukturerad och kommunikativ person som har lätt för att skapa engagemang och bygga förtroende hos olika målgrupper. Du arbetar proaktivt, har ett stort eget driv och är van att samordna många intressenter samtidigt. Vidare är du lyhörd och relationsskapande, med god förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Du trivs i förändring, är lösningsorienterad och motiveras av att hjälpa organisationer att lyckas med nya arbetssätt.
Övrig praktisk information
Start: September 2026
Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: Minst 6 månader, med möjlighet till förlängning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F3SYH5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9994027