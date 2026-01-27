Förändringsledare inriktning kommunens aktivitetsansvar KAA
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Personaltjänstemannajobb / Gävle Visa alla personaltjänstemannajobb i Gävle
2026-01-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Individ, familj och arbete i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vill du möta ungdomar som behöver stöd för att komma tillbaka till studier och hitta sin väg? Då kanske det här är ett arbete för dig! Vi söker nu en förändringsledare som arbetar med inriktning mot ungdomar 16-19 år inom Kommunens aktivitetsansvar (KAA) samt personer som ansöker om försörjningsstöd.
Vill du arbeta med ett coachande förhållningssätt och brinner för att se människor växa? Vill du bidra till att individer når utveckling, stabilitet, självständighet och egen försörjning? Perfekt då kan det vara just dig vi söker!
Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Uppdraget för Kommunens aktivitetsansvar utgår från skollagen och innefattar registrering, uppsökande och genomförande av insatser till ungdomar som inte går i gymnasiet. Målet är att ungdomen ska hitta sin väg i första hand till studier, i andra hand till ett arbete. Insatserna i KAA är frivilliga och du behöver ha mycket god förmåga att skapa relation, stödja och motivera ungdomen.
I tjänsten ingår också att vara förändringsledare till personer som söker försörjningsstöd och av olika orsaker inte kan försörja sig själv. Tillsammans med individen arbetar du för att skapa vägar mot ett självständigt liv med egen försörjning genom arbete, studier eller annan ersättning. Genom aktiva insatser samt motivations- och förändringsarbete skapar du förutsättningar för individen att ta nästa steg i sin utvecklingsresa.
Några av dina arbetsuppgifter:
* Motivationshöjande och vägledande insatser både enskilt och i grupp
* Samverkan med kollegor och andra relevanta aktörer är av stor vikt för att lyckas med uppdraget
* Ansvarig för ett antal kunder och ditt uppdrag är att driva processen tillsammans med individen för att nå målet, egenförsörjning.
* Arbeta nära dina kollegor i ett högpresterande och tight team i din enhet
* Undersöka kundens resurser och identifiera eventuella hinder samt skapa en individuellt anpassad självförsörjandeplan mot arbete, utbildning eller annan ersättning
Du kommer stödja kunden i att utveckla och stärka sina färdigheter och kunskaper samt i samverkan med andra verksamheter i kommun, region och staten tillse att kund får insatser kring sin hälsa och sociala behov. Tillsammans kommer ni också att titta på olika utbildningsmöjligheter, hitta lämplig praktik- eller arbetsplats eller annan ersättning i samverkan med vården.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen såsom socionom, beteendevetare -pedagogisk inriktning, eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Vi vill att du har erfarenhet av liknande arbete under minst 1 år och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att vägleda personer till studier samt B-körkort och körvana av bil. Du har förmågan att skapa goda relationer, inspirera och motivera samt har goda kunskaper om olika vägar till utbildning.
För att lyckas i rollen har du:
* Ett coachande förhållningssätt
* Förmågan att leda, motivera och inspirera andra samt att du får dem att utvecklas och må bra
* Förmåga att skapa en öppen dialog och att anpassa agerandet utifrån olika situationer
* Förmågan att bygga tillitsfulla relationer där andra känner sig trygga.
Vidare ser du vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Att arbeta på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt är självklart för dig och som person har du lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
Du är van vid att hålla presentationer, föreläsningar, utbildningar och anpassar dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om hur vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Stina Törnlund stina.tornlund@gavle.se 026-17 91 67 Jobbnummer
9706117