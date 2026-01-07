Förändringsledare inom IT service och support till region Öst
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Gruppen för Verksamhetsnära specialister består av specialister inom området IT där målet med tjänsten är att stötta projekt och uppdrag inom enheten för IT-servicecenter och IT-avdelningen för att nå uppsatta effektmål. IT-avdelningens enhet för IT-servicecenter växer snabbt och har flertalet uppdrag kopplat till myndighetens ökade efterfrågan på IT-service och support för att klara myndighetens snabba kapacitetsökning.
I rollen som specialist IT är du mycket självgående där du planerar och genomför de uppgifter som åläggs dig i de projekt du ingår i. Rollen har stort fokus på förändringsledning, framtagande av processer, planering och genomförande av olika typer av arbetsmöten och workshops som du samordnar.
Som specialist arbetar du nära projektledare och uppdragsledare med att bereda väg för införandet av IT-avdelningens och enheten för IT-servicecenters beslutade projekt och uppdrag. Dessa projekt och uppdrag kan vara av väldigt olika karaktär, allt från planerande/ förberedande till implementationsprojekt.
Resor ingår i tjänsten då arbetsuppgifter och tjänsteutövandet kan kräva att man är fysiskt på plats i andra delar av myndighetens verksamhet.Kvalifikationer
Till tjänsten som Förändringsledare söker vi dig som tar ansvar för dina uppgifter och på egen hand kan strukturera ditt tillvägagångssätt. I arbetet ingår att du själv planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du behöver ha en stark relationsbyggande förmåga. Vidare söker vi dig som kan tänka strategiskt, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Utbildning/ certifiering inom förändringsledning
* Erfarenhet av arbete med förändringsledning
* Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och processarbete inom IT service och support
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Utbildning kopplat till IT service och support
* Utbildning inom ITIL eller liknande ramverk
* Utbildning inom projektledning/ uppdragsledning
* Erfarenhet av implementation av ITSM systemverktyg och processer
* Arbetat som resurs i IT-projekt med inriktning mot IT-service och support
* God kunskap om Kriminalvårdens grunduppdrag och förutsättningar i kärnverksamheten
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
