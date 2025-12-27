Föräldravikariat Till Bokningsavdelningen På Gram Group Båstad
Gram Group AB / Säljarjobb / Båstad Visa alla säljarjobb i Båstad
2025-12-27
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gram Group AB i Båstad
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker en bokningsstjärna till privatbokningen på GRAM Group i Båstad!
Är du serviceinriktad ut i fingerspetsarna och älskar att ge gäster en upplevelse i världsklass redan vid första kontakten? Då är det dig vi söker till vårt team på GRAM Group! Publiceringsdatum2025-12-27Om företaget
GRAM Group består av Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell, samt ett flertal restauranger i Båstad och på Bjärehalvön. Alla med sin egen personlighet och karaktär, men med samma gemensamma känsla. Vi är en arbetsplats med engagerade medarbetare, med hög ambition och där vi tillsammans skapar gästupplevelser där varje individs insats är värdefull. Om tjänsten
Som bokningspersonal är du en av hotellets viktigaste ambassadörer och "spindeln i nätet". Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Hantera inkommande bokningar via telefon, chatt, e-post och olika bokningssystem.
Ge information om hotellens paket, tjänster, priser och tillgänglighet.
Merförsäljning av paket, rumsuppgraderingar och tilläggstjänster.
Administrativa uppgifter kopplade till bokningar och gästhantering.
Vara behjälplig med gästförfrågningar, såsom att rekommendera restauranger och sevärdheter.
Säkerställa ett fint flöde och god kommunikation mellan bokningen, hotellen och övriga avdelningar.
Arbetstiderna är schemalagda och kan innefatta kvällar och helger.
Vem är du?
Vi söker dig som har en genuin passion för service och människor. Du trivs i en omväxlande miljö med många kontaktytor.
Erfarenhet från hotell- eller servicebranschen är meriterande, gärna från en liknande roll i reception eller bokningsavdelning. Du har god datorvana och lätt för att lära dig nya system (kunskap i Hotsoft och Bookvisit är ett plus). Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är en stark merit.
Du är utåtriktad, lösningsorienterad och har förmågan att hantera olika situationer med ett professionellt och glatt bemötande. Du är strukturerad och kan hantera perioder med högt tryck.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en dynamisk och rolig arbetsplats där vi arbetar tillsammans för att överträffa våra gästers förväntningar. Du får möjlighet att utvecklas i din roll och bli en del av ett engagerat team. Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan senast den 10 januari 2026. Anställningsstart senast den 1 april 2026. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Therese Andersson, Kommersiell Chef på therese.andersson@gramgroup.se
(svarar före 30/12 och efter 10/1)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gram Group AB
(org.nr 559118-3073)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
269 33 BÅSTAD Kontakt
Therese Andersson therese.andersson@gramgroup.se Jobbnummer
9664041