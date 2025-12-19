Föräldravikariat som personlig assistent i Trosa (ca 70 %, dag/kväll/helg)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trosa Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trosa
2025-12-19
OM JOBBET
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kille med omfattande funktionsnedsättning på grund av grav CP-skada och epilepsi.
Han behöver stöd i vardagen med allt från omvårdnad, sondmatning och förflyttningar till att skapa meningsfulla och innehållsrika dagar. Du är glad, ansvarsfull, har ett stort hjärta och drivs av att göra skillnad i någon annans vardag. På den här arbetsplatsen arbetar du alltid tillsammans med en kollega i dubbelassistans, vilket ger ett tryggt och sammansvetsat team.
DU SOM SÖKER
Kan hantera både lugna stunder och stressiga situationer (t.ex. vid epilepsianfall).
Har bra svenska i tal och skrift.
Är lyhörd och uppmärksam på icke-verbal kommunikation.
Klarar av fysiskt tyngre arbetsuppgifter. Hjälpmedel finns, men det är ändå ett fysiskt arbete.
Är ej kattallergiker och röker inte på arbetstid.
MERITERANDE
Erfarenhet av vård och omsorg
Du är simkunnig
Du kan hoppa in med kort varsel vid sjukdom
Körkort är inget krav, men om du bor långt bort från arbetsplatsen är det en fördel.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg enligt rullande 4-veckorsschema. Tjänsten är ett föräldravikariat till 2026-12-31, med chans till förlängning. Tjänstgöringsgraden är på ca 70%. För rätt person finns möjlighet till fler timmar.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Så snart som möjligt.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-01-19. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
