Föräldravikariat Sjuksköterska till Södersjukhuset
2026-01-13
Södersjukhuset har öppnat en geriatrisk bedömningsenhet (G-CDU, Geriatric Clinical Decision Unit) hösten 2025.
Med G-CDU vill sjukhuset etablera en ny vårdform, en bedömnings-/ utredningsenhet, för Södersjukhusets äldre sköra patienter
Den nya G-CDU enheten är en del av akutflödet och är organisatoriskt placerad inom Internmedicin. Enheten tar emot patienter inom samtliga somatiska specialiteter, både ifrån SÖS-akutmottagning och direkt från geriatrik, ASIH eller vård- och omsorgsboende efter överenskommelse.
G-CDU är öppen från söndag kväll (21:00) till fredag eftermiddag (16:00). Vi erbjuder snabb bedömning, utredning och behandling samt förbereda patienter för nästa steg. Inom 12-24 timmar ska patienten antingen kunna skrivas ut hem igen, överflyttas till annan specialitet inom SöS alternativt till annan vårdgivare. Nära samarbete med vårdgrannar inom regionen är en stor och viktig del för att få till en så effektiv och snabb vårdkedja som möjligt.
Arbetsbeskrivning
Föräldravikariat cirka 12 månader, start april 2026.
I rollen som sjuksköterska på vårdavdelningen har du en central uppgift i att planera, leda och genomföra omvårdnadsarbete samt administrera läkemedel. Här arbetar vi i nära samverkan inom tvärprofessionella team för att säkerställa bästa möjliga vård. Medarbetarnas engagemang är en nyckel till vår framgång, och därför kommer du aktivt delta i vårt arbete med att förbättra och utveckla verksamheten. Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är ödmjuk, har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation och har ett respektfullt bemötande. Du är även intresserad av att bidra med din kunskap och entusiasm, du tar egna initiativ och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Du förenar självständigt arbete med god förmåga att samarbeta. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
