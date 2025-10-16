Föräldravikariat sjuksköterska till hemsjukvård korttidsboende i Vadstena
2025-10-16
Vill du vara med och utveckla framtidens hemsjukvård med Nära vård i vackra Vadstena?
Vadstena är en attraktiv kommun belägen på den vackra Östgötaslätten, med utsikt över Vättern. Här finns en unik historisk miljö med anor från medeltiden. Kommunen har cirka 7500 invånare och erbjuder hög kvalitet på kommunal service, bra boende och fantastiska kultur- och naturupplevelser. Helt enkelt en plats man längtar till. Vadstena kommun är en av kommunens största arbetsgivare med 600 medarbetare inom ett hundratals yrken
Nu har du chansen under ett vikariat att bli en del av vår starka välkomnande gemenskap. Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska till vårt korttidsboende Linnäs på Wasagården med 8 vårdplatser. Hos oss får du ett stimulerande, utvecklande och omväxlande arbete där du får möta människor i behov av hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska på korttids är du en viktig del i teamet runt patienten där du ansvarar för och arbetsleder i hälso- och sjukvård. Vi arbetar för att ge alla våra patienter bästa möjliga hälsa, självständigt liv med inflytande över vardagen samt en trygg och hållbar sjukvård. För oss är patientnära vård viktigt med fokus på vårdkvalitet och patientsäkerhet. På Wasagården finns också fem Säbo-avdelningar, vilket innebär att du alltid har sjuksköterskekollegor nära till hands. Vi som arbetar på hemsjukvården är ett team med kompetenta, positiva sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Ett team där vi bryr oss om och hjälper varandra.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ett tvärprofessionellt samarbete med omsorgspersonal, chefer, biståndshandläggare, fysio- och arbetsterapeut, läkare och externa aktörer som primär, specialist och slutenvård. Tillsammans arbetar vi med personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Löpande dialog med alla inblandade är en naturlig del av arbetet.
I tjänsten ingår också att bidra med medicinsk kompetens för kommunens biståndshandläggare inför utskrivning från slutenvården samt att delta i samordning och planering av det fortsatta vårdförloppet. Arbetet på korttids präglas av ett patientflöde där du blir spindeln i nätet i flertal sammanhang. Det kräver att du har god överblick, förmåga att planera, genomföra och följa upp det dagliga arbetet utöver sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. På korttidsboende har våra patienter ofta komplexa vårdbehov där du som sjuksköterska är ansvarig för omvårdnadsinsatser samt handledning av personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hemsjukvård, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre eller distriktssjuksköterska.
Arbetet ställer särskilt krav på bred medicinsk kunskap med förmåga att arbeta självständigt med god omdömesförmåga att fatta egna beslut samt att hantera stress på ett konstruktivt sätt. Som person är du lugn, trygg, stabil samt ansvarstagande. Det är självklart för dig att sätta patienten i centrum där du drivs av utveckling för en hög vårdkvalitet. För att lyckas i rollen bör du också vara flexibel/förändringsorienterad att se möjligheter i förändringar och snabbt ändra både synsätt samt förhållningssätt. Du som söker tjänsten bör även ha god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Vänta inte med din ansökan då vi arbetar med löpande urval.
ÖVRIGT
Vi arbetar med ett löpande urval i denna tillsättning, vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena kommun
(org.nr 212000-2825) Arbetsplats
Vadstena kommun, Sjuksköterskegruppen Kontakt
Enhetschef Hemsjukvården
Madeleine Sköld madelene.skold@vadstena.se 010 - 2791872 Jobbnummer
9559818