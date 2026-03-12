Föräldravikariat Logoped Brandbergen, inriktning mot barn och utredning.
Röstkonsulten Carina Engström AB / Logopedjobb / Haninge Visa alla logopedjobb i Haninge
Om jobbet
Vi söker en legitimerad logoped till vår mottagning i Brandbergen (Haninge). Tjänsten är på heltid och tillsvidare med önskad start under vårterminen (start möjlig från mitten april). Inriktning är barn och utredning.
Röstkonsulten C.E AB har funnits i Stockholm sedan 1999. I dagsläget finns vi i Haninge, Jordbro, Nynäshamn, Nacka och Tyresö. Samtliga mottagningar arbetar allmänlogopediskt och har vårdavtal med SLSO.
Utöver patientarbete håller vi även externa föreläsningar och kurser runt om i landet för exempelvis kommuner, vårdinrättningar, skolor och företag.
Brandbergen är våran största mottagning. Lokalt har vi 12 behandlingsrum och verksamhetens administration finns också på denna mottagning. Vi håller aktiv kontakt mellan kollegor på samtliga mottagningar genom till exempel utvecklingsarbete i diagnosgrupper, falldiskussioner i grupp och gemensamma fortbildningsinsatser under våra heldagskonferenser.
Vi vill att logopedens fokus ska få vara patientmötet och den logopediska insatsen. Vi har således en administration som hanterar mycket av postgången och det bokningsrelaterade för alla mottagningar.
Vad gör du som logoped
Du kommer huvudsakligen att arbeta med bedömning, behandling och träning av patienter med tal och språksvårigheter samt utredning av dyslexi.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Utföra bedömningar av kommunikations-, språk- och tal-svårigheter
Utreda frågeställning dyslexi/språkstörning
Planera, genomföra och utvärdera individuella behandlingsplaner för patienter
Journalhantering i TakeCare
Samverka med övriga delar av Röstkonsulten samt andra verksamheter för att skapa en så sömlös vård som möjligt för patienterna
Ge stöd och rådgivning till patienter och deras anhöriga inom ramarna för vårdvalet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad logoped och som antingen har erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna inom primärvårds logopedi, alternativt ett intresse för att utvecklas inom detta område. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och kompatibilitet. För att passa in vårdvalslogopedin ser vi att du som söker är empatisk, pedagogisk & flexibel. Du vill primärt arbeta med patientkontakter och är bekväm med att arbeta i linje med upparbetade rutiner och riktlinjer.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Legitimation som logoped
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom vårdområdet.
B körkort
Flerspråkighet
Varför Röstkonsulten?
Vi har varit verksamma under 26 år och organisationen har en god rutin för sitt systematiska kvalitets och utvecklingsarbete. Vi ingår sedan 2025 i Prima vård koncern och har i och med detta tillfört ytterligare kompetens och resurs till lednings, utvecklings och förbättringsarbetet.
Du startar med en genomarbetad introduktionsperiod anpassad efter tidigare erfarenhetsnivå. Under denna har du tät kontakt och inplanerade avstämningar med din tilldelade mentor och med klinisk chef.
Hos oss finner du:
En verksamhet med erfarenhet och stabilitet upparbetad under många år inom vårdområdet.
En unik arbetsmiljö med möjlighet till frihet under ansvar
Engagerade kollegor där samarbete och kompetensutveckling står i fokus
Möjligheter till vidareutbildning och intern kompetensutveckling
Ett aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på goda relationer, ergonomi och personalens hälsa.
Ett genomarbetat förmånspaket med bland annat generöst friskvårds bidrag, tjänstepension, föräldralön och sjuklönetillägg.
Tillträde efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: tine.ernholdt@roestkonsulten.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logoped Handen barn och dx". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Röstkonsulten Carina Engström AB
(org.nr 556613-9951), http://www.roestkonsulten.com/
Träffgatan 4 (visa karta
)
136 44 HANDEN Kontakt
Kliniskt ansvarig
Matilda Andersson matilda.andersson@roestkonsulten.com 0766959845 Jobbnummer
9792030