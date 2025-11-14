Föräldravikariat -Reklamationsansvarig Tillträde 2026-01-12
Flinksbilar AB / Kundservicejobb / Sigtuna Visa alla kundservicejobb i Sigtuna
2025-11-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flinksbilar AB i Sigtuna
Om oss på Flinksbilar AB
Flinksbilar AB bildades våren 2013 med en tydlig vision. Att erbjuda varje kund personligt bemötande och unik service, där kunden ska känna sig trygg i att vårt varumärke bryr sig om och levererar kvalitet genom hela processen. Målet hos oss på Flinksbilar AB är att erbjuda ett genomtänkt urval av bilar där varje bil har köpts in med omsorg och noggrannhet.
Om tjänsten
Avdelningen bedömer ärendet, följer upp med kunden och ser till att reklamationen utreds och regleras enligt gällande lagar och avtal, till exempel enligt konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen samt andra relevanta avtals- och garantifrågor.
Du hanterar inkommande reklamationer genom att registrera, analysera och åtgärda. Avdelningen säkerställer att kundens klagomål tas på allvar, att roten till problemet identifieras och att relevanta åtgärder vidtas för ärendet. Det kan även tillkomma andra permanenta eller tillfälliga arbetsuppgifter som behöver lösas snabbt, då är det viktigt att vi hjälps åt.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Två- tre år avslutad gymnasial utbildning. Har erfarenhet av garantifrågor, väl bekant med konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Du är en duktig kommunikatör som gillar att lösa problem.
För denna roll behöver du behärska svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Du ska ha erfarenhet i arbete vid dator, datorsystem samt hantera olika digitala kanaler.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Mottaga och dokumentera reklamationer
Administration och/eller liknande roll inom fordonsbranschen.
Bedöma och utreda ärenden
Ta in offerter
Säkerställa regelefterlevnad
Dokumentera och följa upp
Meriterande egenskaper
Serviceinriktad
Administrativ förmåga
Systemvana
Strukturerad
Lyhörd
Ha förmåga att arbeta effektivt och strukturerat i stressiga situationer
Ett trevligt bemötande
Lösningsorienterad
Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma
Maila ditt CV i pdf format till hr@flinksbilar.se
Vi tar bara emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
skicka ansökan i pdf format till hr@flinksbilar.se
E-post: hr@flinksbilar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reklamationsansvarig-Vikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flinksbilar AB
(org.nr 556933-3775)
Maskingatan 17 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Jobbnummer
9605310