Föräldraskapsstödjare till vårt nya mobila familjestöd
2026-03-18
Var med från början - och gör skillnad för familjer i Helsingborg!
Vill du vara med och bygga upp en helt ny verksamhet som stärker familjer redan från start?
Från och med hösten 2026 startar socialförvaltningen i Helsingborg, i samarbete med kommunens BVC-mottagningar, ett mobilt familjestöd för föräldrar med barn 0-6 år. Nu söker vi engagerade föräldraskapsstödjare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Är du socionom med ett varmt och professionellt bemötande? Har du lätt för att skapa förtroende och relationer? Vill du arbeta förebyggande och hälsofrämjande - nära familjerna i deras vardag?
Då kan detta vara tjänsten för dig.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Helsingborg arbetar för att människor ska få förutsättningar att leva självständiga liv och vara en aktiv del av samhället.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där socialtjänsten organiseras för att bli mer tillgänglig och nära invånarna. Verksamheten är uppdelad i tre huvudområden:
myndighet, insatser och service samt boende.
Nu startar vi mobilt familjestöd, en ny verksamhet som organisatoriskt kommer att tillhöra samma enhet som våra sex familjecentraler.
Uppdraget är att erbjuda tidigt föräldrastöd till familjer som är listade på BVC utan familjecentral. I Helsingborg finns cirka 15 sådana BVC, och här kommer ni att spela en viktig roll i att möta familjer tidigt och förebyggande.
Förvaltningen arbetar utifrån Signs of Safety, ett förhållningssätt som genomsyrar alla våra verksamheter. Vi tror på att stärka det som fungerar och hitta lösningar tillsammans med familjernas egna nätverk.
Som föräldraskapsstödjare arbetar du framför allt med rådgivning och stöd till föräldrar - både individuellt och i grupp.
Du blir en del av ett team bestående av tre föräldraskapsstödjare i mobilt familjestöd men har även åtta kollegor på familjecentralerna.
Arbetet är mobilt och varierande. Du möter familjer både i deras hem, i våra lokaler eller på andra mötesplatser i kommunen.
Arbetsdagen innebär därför regelbundna förflyttningar, ofta med cykel eller bil.
I rollen ingår också att:
• tidigt identifiera behov och risker hos barn och familjer
• erbjuda stöd genom samtal och rådgivning
• samverka med BVC och andra aktörer kring familjerna.
Eftersom verksamheten är ny kommer du, tillsammans med chef och kollegor, vara med och forma arbetssätt och innehåll.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du är med och gör verklig skillnad för familjer i Helsingborg.
Vi erbjuder:
• ett omväxlande och ansvarsfullt arbete
• möjlighet att vara med och utveckla en ny verksamhet från start
• kompetenta och engagerade kollegor
• friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
• en rökfri och hälsomedveten arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, har minst två års erfarenhet av arbete inom socialtjänst och har erfarenhet av förändringsarbete med barn och föräldrar.
Det är meriterande om du har kunskap eller utbildning i metoder som Signs of Safety, Trygghetscirkeln, ABC, FÖS eller Marte Meo.
Arbetet kräver att du kan göra prioriteringar i olika situationer, ibland även när situationer uppstår akut.
För tjänsten behöver du även ha goda kunskaper i svenska och engelska, vana av att arbeta i Officepaketet samt ha B-körkort och kör bil.
Personliga kvalifikationer:
Som person tror vi du har en välkomnande och professionell attityd, är trygg i dig själv, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, kan "mingla med kvalitet" och möta människor i olika livssituationer.
Du behöver kunna arbeta självständigt, samtidigt som du är en viktig del i samarbetet med kollegor och samverkanspartners.
Tydlighet, struktur och flexibilitet är viktiga förmågor i rollen.
Vill du vara med och bygga upp något nytt från grunden och bidra till att stärka familjer i Helsingborg? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare: https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Lön enligt överenskommelse
