Föräldrarådgivare till första linjens socialtjänst i Järva
2025-10-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vi satsar stort på det förebyggande sociala arbetet i Järva - vill du bli en del av vårt team?
Välkommen till oss
Järva är ett spännande och dynamiskt område att arbeta i.
Just nu tar vi viktiga kliv framåt i vårt förebyggande arbete inom Första linjens socialtjänst och i implementeringen av den nya socialtjänstlagen. Vi vill kunna erbjuda invånarna ett samordnat och tidigt stöd genom att samlokalisera våra fältassistenter och föräldrarådgivare, samt genom att stärka vår förmåga att följa och agera utifrån den lokala lägesbilden.
Avdelningen Främjande och förebyggande sociala insatser består av tre organisatoriska områden: Första linjens socialtjänst, Arbete och studier, samt Fritid. Området Första linjens socialtjänst samlar socialtjänstens förebyggande resurser, såsom fältassistenter,
föräldrarådgivare, föräldralotsar, skolsocionomer och kuratorer på Järva ungdomsmottagning.
Nu söker vi en föräldrarådgivare som vill vara med och bidra i vår fortsatta utvecklingsresa!
Vi erbjuder
Hos oss får du ett viktigt och stimulerande uppdrag där du gör verklig skillnad för barn och familjer. Vi tillämpar flextid och som anställd får du ett årligt friskvårdsbidrag som kan användas till aktiviteter inom motion, rörelse och annan friskvård. Som medarbetare i staden får du dessutom tillgång till en rad förmåner och rabatter som du kan ta del av om du vill.
Din roll
Som föräldrarådgivare ger du råd och stöd i föräldraskapsfrågor till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år. Det är en öppen verksamhet dit föräldrar själva kan vända sig, och där vi arbetar aktivt för att skapa en röd tråd genom insatserna, anpassad och varierad utifrån föräldrars behov och önskemål. Idag möter vi flest föräldrar genom våra grupp-verksamheter på den universella preventionsnivån, till exempel via föräldrastöds-programmen ABC, FÖS, Komet samt det utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby, i samverkan med BVC.
Utöver detta erbjuder vi råd- och stödsamtal, olika typer av föräldragrupper, tematräffar och föräldraträffar där även barnen är med. En viktig del av vårt utvecklingsarbete är att stärka vårt arbete på den selektiva nivån. Ett exempel är att vi, när en orosanmälan inkommit men beslutats att inte leda till utredning, följer upp familjen via föräldrarådgivningen och erbjuder stöd. Arbetet innebär också bred samverkan med andra myndigheter, regionens vård- och hälsoverksamheter, skolor, förskolor och civilsamhället. Det sker både inom strukturerade samverkansformer och i ett tillitsskapande arbete. Här krävs både kreativitet, kunskap och flexibilitet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomutbildning eller annan likvärdig akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av olika former av föräldraskapsstöd, gärna både universell och selektiv prevention.
Flera års arbetslivserfarenhet av socialt arbete med föräldrar och barn.
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning och erfarenhet av att leda föräldrastödsprogram såsom FÖS, ABC, Komet.
Erfarenhet av förändringsarbete i familjer.
Erfarenhet av samverkan med skola/förskola, region och civilsamhälle.
God kännedom om socialtjänstens och andra myndigheters uppdrag. Detta då det i rollen som föräldrarådgivare ingår att hänvisa föräldrar vidare om de behöver mer eller annan typ av stöd.
Arbetets karaktär gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, i synnerhet god samarbetsförmåga och ett tydligt initiativtagande. För att trivas i rollen behöver du vara självgående och kunna ta stort eget ansvar, samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt och lätt anpassar dig till föränderliga omständigheter. Du tycker om att arbeta med uppgifter som är under utveckling, men har samtidigt förmågan att behålla fokus på huvuduppdraget. En god förmåga att skapa och vårda relationer är viktig, liksom att du uppskattar att samverka och att informera om verksamheten på ett tydligt och engagerat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Intervjuer kan komma att ske under annonseringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
