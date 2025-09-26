Föräldrarådgivare med fokus år 2026, på föräldrar med barn i förskolan.
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Enskede-Årsta-Vantör är ett stort stadsdelsområde som ibland benämns som "Lilla Stockholm" på grund av dess spridning av områden med skiftande karaktär.
Detta bidrar till ett utmanande och spännande arbete med stora möjligheter att påverka socialtjänstens arbete med barn, unga och föräldrar. Det förebyggande och tidiga stödet till familjer är ett prioriterat område. Omställningen till en mer lättillgänglig och förebyggande socialtjänst, möjliggör insatser utan behovsprövning i en annan omfattning än tidigare. Området första linjen, tar därför höjd för att möta invånarnas behov och bygger ut det förebyggande och tidiga stödet så att insatser når fler. Vi arbetar utifrån en preventionsvetenskaplig och systemorienterad grund, med fokus på risk- och skyddsfaktorer.
Välkommen till oss
Som föräldrarådgivare blir du en del av det tidiga stödet inom området första linjen. Föräldramottagningen har i nuläget lokaler i Högdalen. I arbetsgruppen arbetar nio föräldrarådgivare, med både lika och olika uppdrag. I området ingår tidigt stöd för målgruppen barn och föräldrar 10-17 år samt samhällsservice råd och stöd. Området leds av områdeschef och enhetschefer och är en del av avdelningen förebyggande och främjande.
Vi söker nu en engagerad, kunnig, nytänkande och relationsskapande föräldrarådgivare som vill vara med och fortsätta vår utvecklingsresa inom området första linjen. År 2024 satsade avdelningen förskola och avdelningen förebyggande och främjande på att förstärka föräldraskapsstödet riktat till föräldrar med barn i förskolan i fokusområdet Rågsved/Hagsätra. Under 2025 fortsatte det goda arbetet vilket landat i ytterligare satsningar på samarbete och samverkan med förskolan.
Du blir en del av ett område som har en stabil grund att stå på där kärnuppdraget är att ge ett tidigt och samordnat stöd. Föräldrarådgivarna ger individuella insatser till familjer och håller föräldraskapsstödsgrupper. De bedriver även familjecentralsliknande arbete i Vantör med bland annat utökat hembesöksprogram tillsammans med barnavårdscentralerna samt bedriver uppsökande arbete. En stor del av arbetet sker i samverkan eller i samarbete med andra aktörer såsom förskola och skola, BMM/BVC, öppna förskolan och parklek, myndighetsutövande socialtjänst, fritidsverksamheten eller andra aktörer.
Din roll som föräldrarådgivare
Du kommer tillsammans med kollegor inom området och med kollegor i andra områden arbeta för att ge ett tidigt och lätt tillgängligt stöd. Under år 2026 arbetar du nära förskoleenheterna i Vantör och med kollegor på enheten som har liknande uppdrag. Utifrån lokala identifierade behov skapar du möjligheter för rådgivning, lotsning och erbjuder insatser i form av barn och föräldrastöd samt föräldraskapsstödsgrupper. En del av din arbetstid är förlagd i förskolornas lokaler. Området första linjen, kommer ha ett särskilt fokus på att fler som idag inte erbjuds eller tackar nej till insats, får det. Arbetet kommer att ske i samverkan med andra aktörer som möter familjer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Erfarenhet av motivationsarbete och familjestödjande insatser
God kännedom om preventionskunskap och systemiskt förhållningssätt
God förmåga att uttrycka dig i svenska tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Kompetens i föräldraskapsstödsprogram såsom ABC eller KOMET.
Kunskap om nätverksarbete.
Erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga
Erfarenhet av behandlingsarbete med familjer
Erfarenhet av att ge insatser i samverkan med andra aktörer
Vi ser att du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med att arbeta i en verksamhet som präglas av utveckling, delaktighet och engagemang . Du är självständig och har en god förmåga att driva och skapa struktur i ditt arbete utifrån det övergripande kommunala uppdraget. Du är flexibel och har lätt för att ställa om.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat uppdrag där du, tillsammans med kollegor inom området och mellan områden och avdelningar arbetar för att ett tidigt och samordnat stöd. Du får arbeta i en stimulerande miljö där du uppmuntras att bidra med idéer, förvalta pågående arbete, följa upp insatser, samt tänka nytt. Vi värdesätter kollegialt stöd, flexibilitet och ett gemensamt engagemang för våra målgrupper.Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag - fredag, med viss kvällstjänstgöring inom ramen för flextid, i samband med föräldraskapsstödsgrupper eller för att möta föräldrar och barns behov av att ses utanför kontorstid.
Titeln föräldrarådgivare används förnärvarande men den kan komma att ändras i och med omställningen. Detsamma gäller befattningsbenämningen i anställningsavtalet som idag är familjebehandlare.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Kontakt
Marie Rosengren Andersson marie.rosengren.andersson@stockholm.se 08-50814786 Jobbnummer
9529416