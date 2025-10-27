För kunds räkning söker vi maskinförare för snöjour!
Inför vintersäsongen söker vi en erfaren och pålitlig förare till vår Kramerhjullastare för snöjour.
Du blir en viktig del av vårt vinterteam som ser till att vägar, gårdsplaner och områden hålls fria från snö och is - dygnet runt vid behov.
Arbetsuppgifter:Snöröjning och halkbekämpning med Kramer
Underhåll och daglig tillsyn av maskinen
Beredskapstjänst vid snöfall och halkbekämpning (jourarbete, även nätter och helger)
Övrigt arbete kan förekomma vid lugnare perioder
Vi söker dig som:Har erfarenhet av att köra Kramer eller liknande maskin
Innehar B körkort
Är ansvarstagande, punktlig och klarar att arbeta självständigt
Trivs med oregelbundna arbetstider och har ett gott säkerhetstänk
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
Om Flexibel Personal Partner
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Som konsult för Flexibel personalpartner erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
