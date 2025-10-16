För kunds räkning söker vi juniora innesäljare
2025-10-16
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Är du i början av din säljkarriär? Letar du efter om snabba karriärsmöjligheter? Då kanske det är dig vi söker!
För våran kunds räkning söker vi nu flera juniora innesäljare! Här har du goda möjligheter att påverka din egen lön. Vi söker därför dig som är driven, målmedveten och som älskar att tävla och vinna! Vi tror att om man trivs och har roligt på sin arbetsplats, så gör man också ett bra arbete. Här erbjuds du en rejäl kickstart i karriären. Du blir dessutom en del av ett härligt team, en rolig och nytänkande arbetsplats samt en massa spännande säljtävlingar.
VI TROR ATT DU
• Är karismatiskt som person!
• Drivs av utmaningar och du vill se resultat i allt du gör.
• Gärna har jobbat med försäljning tidigare, men det är inget krav.
• Tar mycket eget ansvar men arbetar också i grupp.
• Är fokuserad och effektiv
• Vågar gå utanför din comfort-zone!
• Är en sann glädjespridare!
HÄR ERBJUDS DU
• Betald produkt och säljutbildning-
• Personlig coachning och löpande vidareutbildning.
• Fast månadslön + provision.
• Friskvårdsbidrag.
KRAV FÖR ROLLEN
• Du är 18 år eller äldre.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Stark vilja och driv att lyckas i säljrollen!
ANSÖKAN
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande! Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev via work@talentpartner.se
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se
