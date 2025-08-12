För Dig som Vill Ta Nästa Steg som Socionom
2025-08-12
Du som gör skillnad - varje dag
Hos Ideal Bemanning vet vi att arbetet inom barn och unga är mer än ett yrke - det är ett kall. Du som möter familjer i utsatta situationer, som står stadigt när det stormar och som hittar hopp där andra ser hinder, förtjänar en arbetsgivare som ser dig, lyssnar på dig och finns vid din sida.
Vi söker nu erfarna socionomer med minst 3 års erfarenhet som socialsekreterare inom barn och unga - till nya, meningsfulla uppdrag.
När du blir en del av oss får du inte bara ett uppdrag - du får en plats i ett team som delar ditt engagemang. Många av våra socionomer har arbetat med oss i flera år och beskriver hur det känns att alltid ha stöd, uppmuntran och någon att luta sig mot. Det är den gemenskapen du kommer att kliva in i.
Hos oss kommer du att:
Ta uppdrag som matchar både din erfarenhet och dina värderingar.
Ha frihet att påverka när och var du arbetar.
Få stöttning, coachning och någon att bolla med - alltid.
Arbeta med tydliga villkor och konkurrenskraftig ersättning.
I din roll kommer du att:
Handlägga ärenden inom barn och unga enligt socialtjänstlagen.
Genomföra utredningar och följa upp stödinsatser.
Bygga förtroendefulla relationer med barn, familjer och samarbetspartners.
Vara en trygg röst och ett stabilt stöd när det behövs som mest.
Vi söker dig som:
Är utbildad socionom.
Har minst 3 års erfarenhet som socialsekreterare inom barn och unga.
Har ett varmt, professionellt och lösningsfokuserat arbetssätt.
"Här känner jag mig aldrig ensam i mitt arbete. Ideal Bemanning ser hela människan, inte bara yrkesrollen." - Socionom, barn och unga
Varmt välkommen att skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till info@idealbemanning.se
.
Börja gärna med att berätta varför just barn och unga ligger dig varmt om hjärtat, och hur du vill bidra när du är en del av vårt team.
Tillsammans tar vi nästa steg - och skapar tryggare framtider för barn och unga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se
