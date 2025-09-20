För Dig som Vill Ta Nästa Steg som Socionom
2025-09-20
Handläggare SoL - Äldre & Socialpsykiatri
Hos Ideal Bemanning vet vi att ditt arbete gör skillnad - varje dag. Att möta äldre och personer med psykisk ohälsa kräver både kunskap och hjärta, och vi vill vara arbetsgivaren som stöttar dig i det uppdraget.
Vi söker dig som
Är utbildad socionom.
Har minst 3 års erfarenhet av handläggning inom äldreomsorg och/eller socialpsykiatri.
Har B-körkort.
Är trygg i din myndighetsroll och möter människor med respekt.
Meriterande: erfarenhet av Pulsen Combine.
Utreda och besluta om insatser enligt SoL.
Följa upp och dokumentera beviljade stöd.
Samverka med brukare, anhöriga och andra aktörer.
Vi erbjuder
Uppdrag som matchar din erfarenhet och dina värderingar.
Stöd, coachning och någon att alltid bolla med.
Tydliga villkor och konkurrenskraftig ersättning.
"Här känner jag mig aldrig ensam i mitt arbete. Ideal Bemanning ser hela människan, inte bara yrkesrollen."
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@idealbemanning.se
.
Berätta gärna varför du vill arbeta inom äldreomsorg och socialpsykiatri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se
