För dig som vill prestera på högsta nivå inom modern tandvård
2025-08-09
Är du redo att omforma framtidens tandvård?
Du vet att tandvård är mer än behandlingar. Det är precision, kliniskt omdöme och förmågan att skapa varaktig förändring för patienterna. Du söker en miljö där dina höga standarder delas av kollegorna och där komplexa utmaningar är en möjlighet att utvecklas och leverera på högsta nivå.
På AuraDent samlar vi tandläkare med just det tankesättet. Professionella som ställer krav på sig själva och sin omgivning, och som vill arbeta i en miljö där ambition och kvalitet är självklara grundpelare.
Din påverkan
Att bli en del av AuraDent innebär att arbeta på en av Sveriges ledande Invisalign-kliniker där excellens är utgångspunkten.
Här kommer du att:
Ansvara för ortodontiska behandlingar från enklare till mycket komplexa fall, med stöd av avancerade digitala system och ett högkvalificerat kliniskt team.
Leda patienten genom hela behandlingsresan med konsekvent precision och kvalitet.
Bidra till en organisation som driver utvecklingen av svensk tandvård genom teknik, dataanalys och innovativa arbetsmetoder.
Ditt arbete kommer att förändra liv och sätta en ny standard för modern tandvård.
Din utveckling
Excellens skapas genom fokus, exponering och målmedveten utveckling.
Hos AuraDent får du:
Omfattande erfarenhet av både grundläggande och avancerade Invisalign-behandlingar.
Strukturerad handledning och kontinuerlig återkoppling för att utveckla dina kliniska, kommunikativa och ledarskapsmässiga färdigheter.
Möjlighet att påverka klinikens innovationsarbete, patientupplevelse och strategiska riktning.
Profil
Vi söker tandläkare som:
Har svensk tandläkarlegitimation och kan arbeta självständigt.
Behärskar svenska och engelska obehindrat.
Har ett starkt intresse för ortodonti och vill utveckla avancerad kompetens inom Invisalign.
Fattar välgrundade beslut baserat på strukturerat tänkande, klinisk erfarenhet och patientresultat.
Är anpassningsbara och trivs i en dynamisk och krävande arbetsmiljö.
Ser återkoppling som ett verktyg för utveckling och tar fullt ansvar för sina resultat.
Om AuraDent
AuraDent är en nytänkande tandvårdsklinik med en hög ambitionsnivå och med en explosiv framtid i sikte. Vår vision är att bli nästa generationens tandvårdskedja i Sverige. Vår strävan är att leverera tandvård av högsta kvalitet
Vår mission är att skapa trygga leenden för alla genom att kombinera världsledande kompetens med ett kundfokuserat arbetssätt, med målet att bli Sveriges ledande aktör inom tandreglering.
Nästa steg
Om du har ambitionen, drivkraften och det professionella förhållningssätt som krävs för att prestera på högsta nivå, välkomnar vi din ansökan. Här arbetar du tillsammans med likasinnade för att forma nästa nivå av ortodontisk vård i Sverige.
Are You Ready to Redefine Dentistry?
You know dentistry is more than procedures. It is precision, judgment, and the ability to create lasting change for patients. You seek an environment where your standards are matched by those around you, and where complexity is an opportunity to excel.
At AuraDent, we bring together dentists who share that mindset. Professionals who expect more from their work and from themselves.
Your Impact
Joining AuraDent means joining one of Sweden's leading Invisalign providers where excellence is the standard.
Here you will:
Manage orthodontic treatments ranging from straightforward to highly complex, using advanced digital systems and a skilled clinical team.
Lead patients through every stage of their treatment journey with precision and consistency.
Contribute to a forward-moving organisation that uses technology, data, and process innovation to set a higher benchmark for patient care in Sweden.
Your work will improve lives and shape the future of modern dentistry.
Your Growth
Excellence comes from focus, exposure, and continuous development.
At AuraDent you will gain:
Significant case exposure across both simple and advanced Invisalign treatments.
Structured mentorship and feedback to strengthen your clinical, leadership, and communication skills.
Opportunities to contribute to clinical innovation, patient experience, and the strategic direction of the clinic.
A results-driven culture where accountability and progress are part of everyday work.
Your Profile
We are looking for dentists who:
Hold a Swedish dental license and can practice independently.
Are fluent in Swedish and English.
Have a strong interest in orthodontics and are committed to developing advanced Invisalign expertise.
Make decisions based on structured thinking, sound clinical reasoning, and patient outcomes.
Are adaptable and able to perform under high expectations in a fast-paced environment.
See feedback as a tool for improvement and take ownership of results.
Next Step
If you have the ambition, standards, and mindset to perform at the highest level, we invite you to apply. This is an opportunity to work alongside like-minded professionals and contribute to the next level of orthodontic care in Sweden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: job@auradent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AuraDent AB
(org.nr 559307-7893), https://auradent.se/
Mölndalsvägen 35 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
AuraDent Liseberg Invisalign Center Kontakt
Mani Heidari mani.heidari@auradent.se Jobbnummer
9451450