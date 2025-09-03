För dig som studerar eller söker extrainkomst och inte är hundrädd!
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2025-09-03
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Om jobbet som personlig assistent .
Jag är en film- och hundintresserad man bosatt i Vega och söker nu timvikarier som kan hoppa in vid behov, ibland med kort varsel. Det finns alltid några pass varje månad som jag inte kan täcka med ordinarie personal, och du kommer även att få arbeta vid personals ledigheter och sjukdomar. Detta arbete passar dig som studerar eller har ett annat jobb, och söker en flexibel extrainkomst. Eftersom jag har hund får du självklart inte vara allergisk eller hundrädd."
Arbetsuppgifter
"Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att assistera mig i vardagliga sysslor och personliga behov när min rörlighet är begränsad. Du hjälper mig med allt från förflyttningar till att dammsuga bakom soffan och assistera vid toalettbesök. Planering och organisering av min tid hanterar jag själv."
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Vi söker dig som: Är rökfri, tycker om hundar, är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om detta låter som något för dig, skicka en personligt skriven ansökan med både CV och ett personligt brev. Intervjuer sker löpande, och om du blir kallad till intervju behöver du kunna uppge referenser.
Om anställningen
Anställningsformen är intermitent dvs timanställning vid behov och löneformen är timlön. Arbetstiderna varierar utifrån kundens behov:
Främst kväll men det kan även förekomma dagtid, vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Hadeel Alhasan, 08-50592000 Jobbnummer
9489894