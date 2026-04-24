För dig som kan industri el - bygg framtidens fabrik med oss!
2026-04-24
Vill du arbeta i en industrimiljö där ny teknik, hållbarhet och utveckling står i centrum? Nu bygger vi framtidens fabrik - med helt ny elbaserad teknik för att smälta sten - och vi söker flera industrielektriker som vill vara med på resan.
Gå med oss i att göra världen till en bättre plats genom att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen! Paroc tillverkar och tillhandahåller isoleringsmaterial som hjälper konsumenter och industrier att minska sin energiförbrukning. Här på Owens Corning är vi fullt engagerade i att minska våra CO2-utsläpp genom en serie pågående investeringar - där installation av en elugn är en viktig pusselbit.
Läs mer om vårt projekt Reinventing Hällekis här: https://www.paroc.com/sv-se/sustainability/reinventing-hallekis-for-lower-emissions
Om rollen
Som industrielektriker hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet som är igång dygnet runt, årets alla dagar. Du arbetar skift och ansvarar för att våra el- och automationssystem fungerar säkert och effektivt i en avancerad produktionsmiljö.
Du får stort eget ansvar i ditt arbete och är delaktig både i drift, underhåll och vidareutveckling av anläggningen. Rollen medför också stor frihet, och tack vare skiftgången har du också mer ledig tid. Eftersom fabriken är nybyggd finns stora möjligheter att påverka arbetssätt, lösningar och framtida förbättringar.
Det här erbjuder vi dig
Ett glatt och trevligt gäng kollegor
Möjlighet att arbeta med helt ny teknik i en framtidsinriktad industri
Stort eget ansvar och frihet i rollen
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
En stabil verksamhet med långsiktiga ambitioner
Ett engagerat team där kompetens och samarbete värderas högt
Vem är du?
Vi söker dig som är sugen på att arbeta skift och trivs i en industriell miljö med högt tempo och teknisk bredd. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för el och teknik. Du är kommunikativ och förmedlar information på ett bra sätt.
Vi tror att du har:
Utbildning inom el och/eller automation
Erfarenhet av industriellt underhållsarbete eller liknande teknisk miljö
Förmåga att felsöka och arbeta strukturerat
Starkt meriterande är:
Erfarenhet från processindustri
Erfarenhet av installation av större karaktär såsom processindustri
Erfarenhet av automation
Låter det intressant?
Vill du vara med och bygga, driva och utveckla en av morgondagens industrianläggningar? Då vill vi gärna höra från dig. Rekrytering och urval sker löpande varför vi gärna tar emot din ansökan så snart som möjligt.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta David Thorselius, Supervisor El, David.Thorselius@owenscorning.com
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Carlsson, HR partner, Sara.Carlsson@owenscorning.com
Anställningsvillkor:
Månadslön
Heltid, skiftarbete
Produktionspremie, bonus.
Friskvårdsbidrag och tillgång till E-passi.
Kollektivavtal; IF Metall.
Tillträde så snart som möjligt, eller efter överenskommelse.
Om Owens Corning
Paroc är en del av Owens Corning, en global ledare inom bygg- och konstruktionsmaterial som har åtagit sig att skapa en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra tre integrerade verksamheter - kompositer, isolering och tak - tillhandahåller hållbara, hållbara och energieffektiva lösningar baserade på vår unika materialvetenskap, tillverkning och marknadsexpertis för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi har en global räckvidd med cirka 25 000 anställda i 31 länder, alla dedikerade till att skapa mervärde för våra kunder och aktieägare och göra skillnad i de samhällen där vi bor och verkar. Owens Corning grundades 1938 och har sitt huvudkontor i Toledo, Ohio, USA. Owens Corning rapporterade 2024 en försäljning på 9,7 miljarder dollar. Mer information finns på www.owenscorning.com. Så ansöker du
