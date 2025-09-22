För dig som arbetar inom arkiv i Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Anmäl ditt intresse här för att bli konsult via oss på Bemannia som arkivarie i Stockholm och därmed matchas med intressanta och utmanande uppdrag! Om uppdraget
Bemannia tar nu emot intresseanmälningar från dig som har högskoleutbildning med examen som arkivarie samt har arbetslivserfarenhet som arkivarie! Vi kommer framåt förmedla uppdrag till verksamheter inom den offentliga sektorn. Som konsult hos oss får du en visstidsanställning vilket innebär att du blir anställd för det uppdrag som vi matchar dig för och du är intresserad av!
Varmt välkommen att skicka in dina uppgifter nedan! Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig uppdrag hos våra kunder som är verksamma inom den offentliga sektorn. Arbetsuppgifterna kan variera inom ramen för rollen, exempel på uppgifter är:
Framtagning och utlämnande av information i form av allmänna handlingar från fysiska arkiv, historiska samlingar, e-arkiv och databaser
Genomföra gallringsutredningar avseende vilka handlingar som bevaras och vad som kan gallras
Genomföra bedömningar och utredningar avseende fysisk förvaring av handlingar
Delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet
Stödja och utbilda verksamheten i arkiv och dokumenthanteringsfrågor Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Högskoleutbildning med examen avsedd för arkivarie
Högskoleutbildningen ska ha omfattat minst två terminer av arkivvetenskap
God kunskap om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariens funktion och ansvar
Minst tre (3) hela års aktuell arbetslivserfarenhet inom området
Goda kunskaper i MS office - goda kunskaper innebär att du har vana av att arbeta med MS Office paketen
Systemvana i dokument -och ärendehanteringssystem (exempelvis Platina eller Public 360) är önskvärt
Flytande i svenska, i både tal och skrift
Ska kunna uppge referensuppdrag från de senaste två åren som bekräftar din arbetslivserfarenhet inom aktuellt område
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande när vi får in uppdrag som matchar!
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076 013 22 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9520109