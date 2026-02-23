Foodtruckmedarbetare till Fors Golf
Fors Golf AB / Restaurangbiträdesjobb / Haninge
2026-02-23
Visa alla jobb hos Fors Golf AB i Haninge
Vi söker två engagerade och serviceinriktade medarbetare till vår foodtruck som är placerad i anslutning till receptionen vid vår golfanläggning. Verksamheten serverar idag lunch, hamburgare, korv och enklare rätter. Vi planerar att utöka verksamheten med alkoholservering.
Arbetet innebär ett varierande tempo med både enskilda gäster och gruppbokningar kopplade till golfverksamheten.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Tillagning och servering av enklare maträtter
Kassahantering och kundbemötande
Planering och hantering av gruppbokningar
Menyplanering vid behov
Städning, disk och ansvar för hygienrutiner enligt gällande regler
Bidra till en trivsam och professionell miljö för våra gästerKvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom restaurang, café eller liknande serviceyrke
Förmåga att arbeta i ett högt tempo och hantera stressiga situationer
God servicekänsla och ansvarstagande
Fyllda 20 år
Meriterande:
Erfarenhet av menyplanering
Erfarenhet av att hantera större bokningar eller event
Kunskap om livsmedelshygien
Erfarenhet av alkoholservering
B-KörkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och positiv
Självständig men också en god lagspelare
Strukturerad och lösningsorienterad
Ansvarstagande och noggrannÖvrig information
Arbetstider varierar och inkluderar helger.
Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: info@forsgolf.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@forsgolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Foodtruck". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fors Golf AB
(org.nr 556740-6995), https://forsgolf.se/
Vitsåvägen 2 (visa karta
)
137 91 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Fors Golf AB Jobbnummer
9758346