Foodtruck fish & chips söker medarbetare
Arton Car / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2025-09-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arton Car i Växjö
, Lessebo
eller i hela Sverige
Om jobbet
Food truck som serverar fiskrätter söker ett restaurangbiträdende på deltid.
Foodtrucken är placerad på Mårdvågen i Växjö. Foodtrucken kommer att ha öppet måndag-fredagar 110.00-17.00 Arbetet tidd 10.00-18.00Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet består främst i att sälja och hantera kassan men kan även innebära att
hjälpa till i förberedelserna och tillredningen av maten.
Vi söker en entusiastisk person med erfarenhet från restaurangbranshen eller som
har arbetat i storhushåll. Helst med försäljningsvana och som är kundorienterad
samt har kassavana. vi vill att du har en pasion och vill jobba med fisk och havsmat. du ska även ha ett öppet sinne för att kunna lära dig mer av oss och kunna ta konstruktiv kritik.
vi säljer inte snabbmat utan exklusiv resturang kvalitest mat!
Vi föredrar att du har ett B-körkort/ AM-körkort och tillgång till egen bil/fordon.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@tonyfc.se Arbetsgivare Arton Car
Hjalmar Petris väg 30k (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tony 's Fish & Chips AB Kontakt
Ägare
Tuncay Tony Sebuktekin info@tonyfc.se 0793063030, 0735028322 Jobbnummer
9497919