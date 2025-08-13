Foodmark söker en driven och engagerad säljare - Göteborg/Bohuslän med o...
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Brinner du för försäljning och inspireras av bra kundsamarbeten? Är du dessutom affärsmässig, strukturerad och målmedveten i ditt arbete?
Då kan det vara dig vi söker som säljare till affärsområdet dagligvaruhandeln och som vill vara med att driva försäljningsutvecklingen i linje med vårt syfte att sprida vår passion för mat och människor för att göra Sverige lite godare.
Om tjänsten
Huvuduppdraget i denna tjänst är att utifrån våra strategiska mål, driva och utveckla försäljningen inom ditt distrikt. I din roll verkar du för att, i dialog med kund, utveckla och optimera butikernas försäljning samt skapa gemensam tillväxt inom kategorin. Detta innebär bl.a. ansvar för att sälja in och följa upp nyheter, arbeta med olika former av kampanjer, rådgivning kring kategorin samt säkerställa att våra starka varumärken har bra tillgänglighet och synlighet i butikerna.
För att lyckas i tjänsten krävs det att du brinner för försäljning och har hög social kompetens. Du har lätt för att skapa förtroende och goda relationer samt gärna gör det lilla extra både externt och internt. Att du är prestigelös och en naturlig lagspelare är en förutsättning för att du ska trivas hos oss. Denna roll kräver att du skapar en förståelse för kundens verksamhet och utmaningar. Till din hjälp har du våra starka varumärken samt en kreativ och kompetent organisation.
Distriktet omfattar Göteborg och Bohuslän med omnejd.
Vem är du? Har erfarenhet av försäljning inom dagligvaruhandeln, som säljare, merchandiser eller motsvarande.
Är målfokuserad, engagerad, självgående och lösningsorienterad.
Är analytisk, arbetar med god struktur och bra planeringsförmåga.
Kan bygga och utveckla starka kundrelationer.
Kan vara en god ambassadör för Foodmark och våra starka varumärken.
Du har B-Körkort.
Vi erbjuder Marknadsledande produkter som verkar inom kategorier som är viktiga för våra kunder.
En nyckelroll inom ett bolag som har högt ställda tillväxtmål, med en väldigt stark ägare i ryggen.
Möjligheten att vara med på en resa där du är med och påverkar framtidens FoodMark.
En miljö som värnar om trivsel och uppmuntrar till lagarbete och utveckling.
Glädjen att vara delaktig i ett ambitiöst och drivet team!
Tjänstebil alternativt bilersättning vid användande av privat bil.
Anställningsform
Du kommer att vara anställd och uthyrd via Storesupport by Job&Talent, men arbeta direkt ute för Foodmark. Tjänsten är tidsbegränsad och tilltänkt start är i början av november 2025 och sträcker sig till juli/augusti 2026.
AnsökanVi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare;
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Madeleine madeleine.lammers@jobandtalent.com Jobbnummer
9456657