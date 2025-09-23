Food & Beverage Manager till ÖK Smak & Tak
2025-09-23
Food & Beverage Manager till ÖK Smak & Tak
Högt över Linköpings takåsar ligger ÖK Smak & Tak - en plats för möten, mat och upplevelser. Nu står vi inför en spännande resa mot nästa nivå, och vi söker en Food & Beverage Manager som vill leda och utveckla vår restaurang framåt med möjligheter till delägarskap vid lyckad rekrytering och samarbete.
Carotte Staff söker nu för kunds räkning en Food & Beverage Manager som vill vara med och leda verksamheten in i nästa kapitel. För rätt person väntar inte bara en nyckelroll i restaurangen - utan även långsiktiga utvecklingsmöjligheter inom en växande koncern med sju restauranger.
Din roll
Som Food & Beverage Manager har du det övergripande ansvaret för restaurangens drift och utveckling. Du arbetar nära ledningen och blir en nyckelperson i att driva både kvalitet, struktur och lönsamhet. Samtidigt är du den som inspirerar teamet och säkerställer att värdskap och service alltid håller högsta nivå.
Du leder hovmästare och service-team, och samarbetar tätt med köksmästaren för att skapa en helhetsupplevelse för våra gäster. Rollen är både operativ och strategisk - du är närvarande i matsalen, men driver också långsiktiga förbättringar.
Ditt ansvar
Övergripande ansvar för restaurangens drift, personal och resultat.
Leda, coacha och utveckla hovmästare samt övrig servicepersonal.
Säkerställa hög kvalitet och värdskap i varje gästupplevelse.
Arbeta med schemaläggning, rekrytering, utbildning och utveckling av teamet.
Ansvara för budget, uppföljning och lönsamhet inom F&B.
Driva utvecklingen av konceptet och ta ÖK Smak & Tak till nästa nivå.
Vi tror att du är
En erfaren ledare från restaurang- eller hotellbranschen, med vana att ansvara för både människor och resultat.
Strukturerad och affärsmässig, men också passionerad för mat, dryck och värdskap.
En trygg person som bygger kultur och får andra att växa.
Van att arbeta både operativt under service och strategiskt med utveckling.
Vi erbjuder
En unik arbetsplats med starkt koncept och utsikt över hela Linköping.
Möjligheten att leda en restaurang som står inför en spännande utvecklingsresa.
Ett nära samarbete med ledning, kök och matsal - och stor frihet att påverka.
En nyckelroll i ett starkt varumärke med ambitioner att bli ännu bättre.
Vill du vara med och driva ÖK Smak & Tak mot nästa nivå? Då är det dig vi söker som Food & Beverage Manager.
ÖVRIGT Start: Enligt överenskommelse Lön: Enligt erfarenhet och överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
ANSÖK IDAG!
Vill du vara med och skapa framtiden för en av Linköpings mest spännande restauranger? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Ersättning
