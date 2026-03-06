Food Courier - Bicycle / Moped / Car in Stockholm
Foodora AB - HQ / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foodora AB - HQ i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Tyresö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Gear up for the ultimate part-time job!
Join us as a foodora Courier. Experience or no experience, we will teach all you need to know! Ready to roll? Apply now as a Rider.
What we offer:
Average earnings of 180kr per hour
Enjoy the flexibility to set your own working hours - work when it suits you!
Gear up! We'll provide bag, clothing and other accessories for the job at no cost
More than just a ride - join the foodora Rider Community
What you need to have:
Your personal vehicle - whether it's a Swedish registered car, moped or a bike, let's roll!
A smartphone - to start your city adventures!
The right to work in Sweden, including the following:
Valid Work Permit (if not EU/EEA citizen)
Personal Number or Coordination Number
Swedish Drivers Licence or EU/EEA Drivers Licence (only if you are EU/EEA citizen)
Swedish bank account
Basic language skills in English or Swedish
Apply now!
Gör dig redo för det ultimata extrajobbet!!
Bli ett foodora-bud. Erfarenhet eller ingen erfarenhet, vi lär dig allt du behöver veta! Redo att rulla? Ansök nu som Rider.
Vad vi erbjuder:
Genomsnittlig timlön på 180 kr
Njut av flexibiliteten att välja dina egna arbetstider - arbeta när det passar dig!
Utrustning! Vi tillhandahåller väska, kläder och andra tillbehör för jobbet utan kostnad
Mer än bara en åktur - bli en del av foodora Rider-gemenskapen
Vad du behöver ha:
Ditt egna fordon - oavsett om det är en svenskregistrerad bil, moped eller cykel, låt oss rulla!
En smartphone - för att starta dina stadsäventyr!
Rätt att arbeta i Sverige, inklusive följande:
Giltigt arbetstillstånd (om du inte är EU/EES-medborgare)
Personnummer eller samordningsnummer
Svenskt körkort eller EU/EES-körkort (endast om du är EU/EES-medborgare)
Svenskt bankkonto
Grundläggande språkkunskaper i engelska eller svenska
Ansök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Foodora AB
(org.nr 559007-5643) Arbetsplats
Foodora AB - HQ Jobbnummer
9781421