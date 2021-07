Food Courier - Bicycle / Moped / Car in Stockholm - Foodora AB - Fordonsförarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Foodora AB

Foodora AB / Fordonsförarjobb / Stockholm2021-07-07Are you looking for a job that you can start within two weeks time, that you can get without having lots of experience and where you have the streets of the city as your workplace? Do you want a job where you get to make money while being active at the same time?Then the job as a Courier at foodora is the perfect part-time job for you!What we offer:A fixed hourly salary + commission for every order you deliverA flexible job with working hours that you decide on yourselves to fit your own situationExercise while you make moneyTo be a part of our large Rider Community with people from all over the world and to take part in activitiesThe clothes, bag and equipment that you need for the jobWhat you need to have:Access to a bicycle, moped or carA smartphoneHave the right to work in SwedenA Swedish bank accountGood language skills in either English or SwedishApply to work with us now at https://bit.ly/2KSaGyk --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letar du efter ett jobb som du kan börja jobba på inom två veckor, utan krav på tidigare erfarenhet och där du får ha stadens gator som din arbetsplats? Vill du ha ett jobb där du tjänar pengar samtidigt som du rör på dig och får träning?Då är jobbet som Restaurangbud på foodora det perfekta extrajobbet för dig!Detta erbjuder vi dig:Fast timlön + provision för varje utförd leverans du görEtt flexibelt arbete där du själv påverkar dina arbetstiderTräning samtidigt som du tjänar pengarAtt få va del av vårt Rider Community och delta i diverse aktiviteterDe kläder, väska och utrustning som du behöver för jobbetFör att jobba med oss behöver du:Tillgång till en cykel, moped eller bilEn smartphoneHa tillstånd att arbeta i SverigeEtt svenskt bankkontoKunna kommunicera väl på antingen Svenska eller EngelskaLåter detta jobb som något för dig? Ansök då på https://bit.ly/2KSaGyk redan idag!2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-06Foodora AB5851711