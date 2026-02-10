Fonus Transport Värmland Bergslagen söker ny kollega
Fonus, ekonomisk förening / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
Vi visar vägen när livet förändras. I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Hos oss skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov. Några av arbetsuppgifterna som transportör och ceremonivärd är att:
• Hantera avlidna vid förberedelse inför ceremoni
• Utföra hämtningar av avlidna i privata hem och på boenden
• Hjälpa våra kunder vid personliga avsked
• Agera representant i kyrkor och kapell vid ceremonier, vilket innebär helhetsansvar för att ceremonin möter kundens önskemål på ett tillfredställande sätt
Till vår transportenhet för Värmland Bergslagen söker vi nu en ny kollega. Då enheten täcker ett stort område och utför hämtningar i hela Örebro län så vi ser att det kan finnas en flexibilitet gällande vilken ort du kommer att utgå från. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Fonus tillämpar 6 månaders provanställning.
Vad du har med dig
• Har körkort och god körvana av större fordon
• Har god fysik då tunga lyft förekommer i arbetet
• Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
• God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem är av fördel
• Beredskap att arbeta utanför kontorstid, då beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten
• Det är meriterande om du talar flera språk eller har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig.
Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och har utbildningsprogram för nyanställda och kurser för den som vill specialisera sig. Några av våra andra förmåner är:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Personalrabatter
• 4 000 kr i friskvårdsbidrag varje år
• Subventionerad lunch
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-28 men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta Henrik Johansson, Transportchef på henrik.johansson@fonus.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan.
