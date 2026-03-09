Fonus söker Transportör/ceremonivärd till Medelpad - vikariat
Vi visar vägen när livet förändras. I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorg och ovisshet, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
I din roll skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov.
Några av arbetsuppgifterna som transportör och ceremonivärd är att:
• Agera representant i kyrkor och kapell vid ceremoni, vilket innebär helhetsansvar för att ceremonin möter kundens beställning på ett tillfredställande sätt
• Hantera avlidna vid förberedelse inför ceremoni
• Utföra hämtningar av avlidna i privata hem och på boenden
• Hjälpa våra kunder vid personliga avsked
Till vårt kundområde Medelpad med kontor i bland annat Sundsvall, Timrå, Fränsta och Ånge söker vi efter en kollega som kommer att utgå från kontoret i Sundsvall.
I vårt kundområde arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du får chans att arbeta inom hela Medelpad. Tjänsten är ett vikariat på heltid med önskad start i maj och fram t om 31 augusti, med eventuell möjlighet till förlängning.
I tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring utanför kontorstid.
Vad du har med dig
• B-körkort, tillgång till egen bil och gärna god körvana av större fordon
• God fysik då tunga lyft förekommer i arbetet
• Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
• God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem samt Office-paketet
• Har erfarenhet av arbete med olika kulturer
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig.
Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-31 men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta Pia Alm, Kundområdeschef via e-post: Pia.Alm@fonus.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan. Ersättning
