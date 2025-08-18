Fonus söker Kundrådgivare/Representant till Stockholm Sydost
Fonus, ekonomisk förening / Begravningsentreprenörsjobb / Stockholm Visa alla begravningsentreprenörsjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fonus, ekonomisk förening i Stockholm
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi visar vägen när livet förändras.
I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Som kundrådgivare skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov. Du tar ett helhetsansvar i att planera och anpassa ceremonin efter kundens behov och önskemål samtidigt som du alltid har stöd av kollegor som finns nära till hands. Några av arbetsuppgifterna är att:
• Möta anhöriga och ge rådgivning kring planering och genomförande av begravningsceremonin, inklusive val av ceremonityp, kistor, urnor och andra detaljer
• Upprätta kostnadsförslag, hantera fakturering och betalningar
• Koordinera och ha kontakt med externa leverantörer som till exempel blomsteraffärer, församlingar, trossamfund och myndigheter
• Agera representant i kyrkor, kapell och andra samlingslokaler i samband med ceremonier
• Hantera avlidna vid hämtningar, personliga avsked och förberedelse för ceremoni
• Ge stöd och praktisk vägledning till anhöriga genom hela begravningsprocessen, från första mötet till efterföljande uppföljning.
Till vårt kundområde Stockholm Sydost med kontor i bland annat Farsta, Enskede, Årsta och Stockholms innerstad söker vi en kollega, som ska utgå från vårt kontor i Farsta men även bemanna kontoren i Enskede och Årsta. Inom kundområdet arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du även kommer få möjlighet att arbeta i hela kundområdet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskat tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse. Fonus tillämpar 6 månaders provanställning.
Vad du har med dig
• Erfarenhet av service och/eller försäljning
• Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
• God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem samt Office-paketet
• Har B-körkort. Med fördel har du även tillgång till egen bil.
Vi ser det som meriterande om du även:
• Talar flera språk
• Har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet
• Har erfarenhet av arbete med olika kulturer
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig. Att ha förmågan att ta affärsmässiga beslut är också en viktig del av rollen. Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och har utbildningsprogram för nyanställda och kurser för den som vill specialisera sig. Några av våra andra förmåner är:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Personalrabatter
• 4 000 kr i friskvårdsbidrag varje år
• Subventionerad lunch
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-09-07 men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta:
Catharina Hedblom, Tf Kundområdeschef på catharina.hedblom@fonus.se
.
Fackliga företrädare Handels, handels442@fonus.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fonus, ekonomisk förening
, http://www.fonus.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fonus Jobbnummer
9463523